Avtorji:
A. P. K., STA

Sreda,
15. 10. 2025,
10.22

Umrl soul glasbenik D'Angelo

Umrl soul glasbenik D'Angelo

D'Angelo, glasbenik | D'Angelo je bil znan kot perfekcionist z nežnim glasom, ki je znal igrati klavir in kitaro. | Foto Profimedia

D'Angelo je bil znan kot perfekcionist z nežnim glasom, ki je znal igrati klavir in kitaro.

Foto: Profimedia

Po dolgem boju z rakom trebušne slinavke je umrl grammyjev nagrajenec D'Angelo. Glasbenik je bil star 51 let, poročanje ameriških medijev povzema francoska tiskovna agencija AFP. Ikona R&B glasbe ter pionir neo soula je širil meje tradicije črnskega popa in ustvaril uspešnice, kot sta Brown Sugar in Untitled (How Does It Feel).

Videospot za drugo skladbo je D'Angela popeljal do superzvezdništva, čeprav se je boril s težo novoodkrite popkulturne slave.

Novico o smrti Michaela Archerja, ki ga oboževalci po vsem svetu poznajo po imenu D'Angelo, so sporočili iz njegove družine. Ob tem se mu je na Instagramu med drugim poklonila Lauryn Hill, s katero je sodeloval pri skladbi Nothing Even Matters na njenem debitantskem albumu, za katerega je prejela grammyja. Izpostavila je njegov talent ter sposobnost, da je predstavil podobo "moči in občutljivosti v temnopolti moškosti".

Perfekcionist z nežnim glasom

Pevka Beyonce ga je na svoji spletni strani označila za pionirja neo soula, ki je "za vedno spremenil in preoblikoval rhythm and blues".

D'Angelo je bil znan kot perfekcionist z nežnim glasom, ki je znal igrati klavir in kitaro. Pri založbi RCA Records je izdal tri albume: prvenec Brown Sugar leta 1995, Voodoo leta 2000 in Black Messiah leta 2014.

Album Voodoo mu je prinesel grammyja

Pri založbi so zapisali, da je bil nedvomno vizionar, ki je med klasične zvoke soula, funka, gospela, R&B in jazza vključeval hip hop občutljivost. Album Voodoo mu je prinesel grammyja za najboljši R&B album, vodilni singel Untitled (How Does It Feel) pa grammyja za najboljšo moško vokalno R&B izvedbo. Blizu mu je bila analogna produkcija.

Halid Bešlić
Trendi Umrl je Halid Bešlić
smrt bolezen glasbenik
