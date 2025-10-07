Umrl je Halid Bešlić

Umrl je pevec Halid Bešlić, poroča spletni medij Avaz. 71-letni pevec je bil pred smrtjo že nekaj časa hospitaliziran na onkološkem oddelku Univerzitetnega kliničnega centra v Sarajevu.

Bešlića so zaradi zdravstvenih težav v bolnišnico sprejeli konec avgusta in takrat odpovedali vse njegove načrtovane koncerte.

Halid Bešlić, ki bi 20. novembra dopolnil 72 let, je pustil trajno sled na glasbeni sceni nekdanje Jugoslavije. Njegova kariera je trajala več kot štiri desetletja, v tem času je posnel številne zimzelene uspešnice, kot so Miljacka, Ja bez tebe ne mogu da živim, Prvi poljubac in Neću, neću dijamante. Pred le nekaj tedni je predstavil skladbo, posvečeno ženi Sejdi, s katero je bil poročen od leta 1977 in ki jo je pogosto omenjal kot svojo glavno oporo v karieri. V zakonu se jima je rodil sin Dino.

Halid Bešlić se je rodil leta 1953 v vasi Vrapci pri Knežini na vzhodu Bosne in Hercegovine, takrat jugoslovanske republike. Odraščal je v skromnih razmerah, a ga je obkrožala glasba, ki je bila sestavni del življenja na vasi. Že kot deček je sodeloval v kulturno-umetniških društvih, kjer je rasla njegova ljubezen do petja in odra.

Po služenju vojaškega roka se je preselil v Sarajevo in tam začel nastopati po lokalih. Občinstvo je osvojil s toplim glasom in preprostim nastopom, kmalu pa je pritegnil tudi pozornost glasbenih založnikov. Prve skladbe je objavil konec 70. let, leta 1981 je izšel njegov debitantski album Sijedi starac, nato pa je Halid Bešlić kmalu postal eno najbolj prepoznavnih imen jugoslovanske glasbene scene.