"Glasba je tako kot drugi posli, povezani z javnim življenjem, na dnu. V normalnih časih sem imel po deset, 15, 20 nastopov na mesec, od začetka pandemije jih je bilo skupno deset. Deset nastopov v dveh letih," je za hrvaški spletni portal 24sata povedal legendarni pevec iz BiH Halid Bešlić.

"Ali je več milijonov ljudi umrlo zaradi prevare?"

"Večja težava od samega virusa je to, da se ljudje nočejo cepiti. Če bi se cepili vsi, bi širjenje virusa ublažili za 80, če ne za 90 odstotkov," je dejal 68-letni pevec, "vedno sem zagovarjal to, da upoštevamo znanstvenike. Zdaj pa še vedno poslušamo, da je virus prevara. Ali je več milijonov ljudi umrlo zaradi prevare?"

Povedal je, da je ob izbruhu pandemije mislil, da se bo hitro končala in da večjih težav ne bo. Med prvim valom je celo nastopal na neki zabavi v Sarajevu, zaradi česar se je znašel pod plazom kritik. Ko se je epidemiološko stanje še poslabšalo, pa se je odločil za precej bolj izolirano življenje.

Foto: Matej Leskovšek

Ponudbe za nastope na zasebnih zabavah zavrača

Med pandemijo je dobil precej ponudb, da bi nastopal na zasebnih zabavah, za kar so mu ponujali visoke zneske, a je vse po vrsti zavrnil, je dejal. "Nočem peti, medtem ko ljudje ležijo po bolnišnicah. Ni denarja, zaradi katerega bi privolil v to. Ni se mi treba dokazovati, jaz lahko zapojem za svojo dušo, ko mi je do tega, in spoštujem pravila," je poudaril.

Ker ne nastopa, tudi ne služi. Povedal je, da zdaj živi od prihrankov, prihodkov od avtorskih pravic in pokojnine. "Ni veliko, ampak gre," je dejal, "nimam težav, lahko se prebijem čez mesec. Imamo za kruh in to je edino pomembno."

Po drugi strani mu je žal za mlade glasbenike, ki so se šele začeli prebijati na glasbeno sceno. "Moja generacija je veliko delala in tudi privarčevala," je dejal, "mladi glasbeniki in skupine pa so šele začeli služiti. Njim je veliko težje, saj nimajo kaj privarčevati, če ne morejo delati."

