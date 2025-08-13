Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Evropski superpokal 2025

Sreda, 13. 8. 2025, 14.55

34 minut

Evropski superpokal 2025

Na jubilej bo znan nov superpokalni prvak

Avtor:
Ja. M.

PSG Inter | PSG je v pretekli sezoni prvič v zgodovini osvojil ligo prvakov. | Foto Reuters

PSG je v pretekli sezoni prvič v zgodovini osvojil ligo prvakov.

Foto: Reuters

Ob 21. uri se bosta v neposredni bližini Slovenije, na stadionu Friuli v Vidmu, za jubilejno, 50. superpokalno lovoriko udarila aktualni zmagovalec lige prvakov PSG in zmagovalec evropske lige Tottenham. Tako eni kot drugi naslova v tem tekmovanju še nimajo, kar pomeni, da bomo zagotovo dobili novinca na seznamu zmagovalcev, kjer s šestimi lovorikami prednjači lanskoletni prvak Real iz Madrida.

Evropski superpokal 2025:

Sreda, 13. avgust:

PSG je v pretekli sezoni prvič v svoji zgodovini osvojil najelitnejše evropsko klubsko tekmovanje, ob tem pa na poti do velikega finala v izločilnih bojih pot prekrižal tako Liverpoolu kot Arsenalu. A zadnje tekmovalno snidenje z angleškim predstavnikom se Parižanom ni izšlo po planu, saj jih je z gladkih 3:0 v finalu svetovnega klubskega prvenstva ugnala Chelsea.

Veliko prahu je v zadnjem času dvigovalo tudi dogajanje okoli italijanskega vratarja Gianluigija Donnarumme, za katerega je prav na dan superpokalnega finala po njegovi objavi na družbenih omrežjih dokončno postalo jasno, da zapušča francosko prestolnico. Vse skupaj se je sicer napovedovalo že ob tem, ko so pri PSG podpisali pogodbo z Lucasom Chevalierjem, ki se je k francoskim prvakom preselil iz Lilla, hkrati pa Italijana niso prijavili za nastop na večernem obračunu. 

Gianluigi Donnarumma
Sportal Drama pri PSG, Italijan ne skriva žalosti in razočaranja

Tottenham na drugi strani na klubskem SP ni nastopil, tako da so varovanci Thomasa Franka v pripravljalnem obdobju odigrali kar nekaj pripravljalnih srečanj, večinoma z angleškimi klubi, prav na zadnjem pred nekaj manj kot tednom dni pa je njihovo mrežo prerešetal Bayern (0:4). Frank je ravno danes pred superpokalnim obračunom izbral tudi novega kapetana. To je postal Argentinec Christian Romero, ki je na tej poziciji nasledil izjemnega južnokorejskega napadalca Heung-Min Sona, ki se je preselil v Los Angeles.

Pravico na srečanju bodo delili portugalski sodniki z Joaom Pinheirom na čelu.

Dozdajšnji zmagovalci evropskega superpokala:

2024: Real Madrid (Nem)
2023: Manchester City (Ang)
2022: Real Madrid (Špa)
2021: Chelsea (Ang)
2020: Bayern (Nem)
2019: Liverpool (Ang)
2018: Atletico Madrid (Špa)
2017: Real Madrid (Špa)
2016: Real Madrid (Špa)
2015: Barcelona (Špa)
2014: Real Madrid (Špa)
2013: Bayern (Nem)
2012: Atletico Madrid (Špa)
2011: Barcelona (Špa)
2010: Atletico Madrid (Špa)
2009: Barcelona (Špa)
2008: Zenit St. Peterburg (Rus)
2007: Milan (Ita)
2006: Sevilla (Špa)
2005: Liverpool (Ang)
2004: Valencia (Špa)
2003: Milan (Ita)
2002: Real Madrid (Špa)
2001: Liverpool (Ang)
2000: Galatasaray (Tur)
1999: Lazio (Ita)
1998: Chelsea (Ang)
1997: Barcelona (Špa)
1996: Juventus (Ita)
1995: Ajax (Niz)
1994: Milan (Ita)
1993: Parma (Ita)
1992: Barcelona (Špa)
1991: Manchester United (Ang)
1990: Milan (Ita)
1989: Milan (Ita)
1988: Mechelen (Bel)
1987: Porto (Por)
1986: Steaua (Rom)
1984: Juventus (Ita)
1983: Aberdeen (Ško)
1982: Aston Villa (Ang)
1980: Valencia (Špa)
1979: Nottingham Forest (Ang)
1978: Anderlecht (Bel)
1977: Liverpool (Ang)
1976: Anderlecht (Bel)
1975: Dinamo Kijev (Ukr)*
1973: Ajax (Niz)

* takrat še Sovjetska zveza

Zmagovalci evropskega superpokala:

6 – Real Madrid (Špa)
5 – Barcelona (Špa), Milan (Ita)
4 – Liverpool (Ang)
3 – Atletico Madrid (Špa)

