Francoski prvak in zmagovalec lige prvakov v lanski sezoni PSG je za dober mesec dni ostal brez nogometašev Desireja Doueja in Ousmana Dembeleja. Omenjena francoska reprezentanta sta se namreč poškodovala na uvodni tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo proti Ukrajini, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Doue si je na srečanju v Wroclawu na Poljskem nategnil mečno mišico in moral ob polčasu z igrišča. Namesto njega je v igro vstopil Dembele, ki pa je igrišče zaradi poškodbe zadnje lože prav tako moral zapustiti predčasno, v 81. minuti. Francozi so dvoboj sicer dobili z 2:0.

Doueja zaradi poškodbe čaka štiritedenski prisilni počitek, medtem ko bo Dembele z nogometnih igrišč odsoten šest tednov. Na klopi PSG v prihodnjih tednih prav tako ne bo trenerja Luisa Enriqueja, ki je v petek padel s kolesom in si pri tem zlomil ključnico.

Parižani so sicer odlično začeli novo sezono, saj so po enajstmetrovkah osvojili evropski superpokal v Vidmu in slavili na uvodnih treh tekmah v francoskem državnem prvenstvu.

