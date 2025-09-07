Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Nedelja,
7. 9. 2025,
10.44

PSG dober mesec dni brez Doueja in Dembeleja

STA

Desire Doue | Francoski prvak in zmagovalec lige prvakov v lanski sezoni PSG je za dober mesec dni ostal brez nogometašev Desireja Doueja in Ousmana Dembeleja. | Foto Reuters

Francoski prvak in zmagovalec lige prvakov v lanski sezoni PSG je za dober mesec dni ostal brez nogometašev Desireja Doueja in Ousmana Dembeleja.

Foto: Reuters

Francoski prvak in zmagovalec lige prvakov v lanski sezoni PSG je za dober mesec dni ostal brez nogometašev Desireja Doueja in Ousmana Dembeleja. Omenjena francoska reprezentanta sta se namreč poškodovala na uvodni tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo proti Ukrajini, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Doue si je na srečanju v Wroclawu na Poljskem nategnil mečno mišico in moral ob polčasu z igrišča. Namesto njega je v igro vstopil Dembele, ki pa je igrišče zaradi poškodbe zadnje lože prav tako moral zapustiti predčasno, v 81. minuti. Francozi so dvoboj sicer dobili z 2:0.

Doueja zaradi poškodbe čaka štiritedenski prisilni počitek, medtem ko bo Dembele z nogometnih igrišč odsoten šest tednov. Na klopi PSG v prihodnjih tednih prav tako ne bo trenerja Luisa Enriqueja, ki je v petek padel s kolesom in si pri tem zlomil ključnico.

Parižani so sicer odlično začeli novo sezono, saj so po enajstmetrovkah osvojili evropski superpokal v Vidmu in slavili na uvodnih treh tekmah v francoskem državnem prvenstvu.

Ousmane Dembele PSG Desire Doue
