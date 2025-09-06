Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

B. B., STA

6. 9. 2025,
Luis Enrique padel s kolesom in si zlomil ključnico

B. B., STA

Luis Enrique | Luis Enrique | Foto Reuters

Luis Enrique

Foto: Reuters

Trener francoskega nogometnega velikana Paris Saint Germaina Luis Enrique je v petek padel s kolesom in si pri tem zlomil ključnico. Zaradi omenjene poškodbe bo španski strateg moral na operacijo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Nesrečen dogodek je na omrežju X že potrdil tudi pariški velikan. "Klub trenerju izraža polno podporo in mu želi hitro okrevanje. Po petkovi kolesarski nesreči mu je bila nudena takojšnja zdravniška oskrba, ki ji bo v kratkem času sledila še operacija. O nadaljnjih podrobnostih bomo javnost obveščali sproti."

Po predvidevanjih naj bi Enriquejevo okrevanje trajalo od šest do osem tednov. Nekdanji nogometaš in španski reprezentant je PSG v minuli sezoni popeljal do naslova v ligi prvakov in francoskega prvaka, prav tako pa je uspešno začel novo, saj je s Parižani osvojil evropski superpokal in zmagal na uvodnih treh tekmah v francoskem prvenstvu.

Enrique je v svoji dosedanji trenerski karieri poleg PSG vodil še Romo, Celto Vigo in Barcelono. Med letoma 2018 in 2022 je sedel na klopi španske nogometne reprezentance. Za slednjo je kot igralec zbral 62 nastopov in dosegel 12 zadetkov.

