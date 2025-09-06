Trener francoskega nogometnega velikana Paris Saint Germaina Luis Enrique je v petek padel s kolesom in si pri tem zlomil ključnico. Zaradi omenjene poškodbe bo španski strateg moral na operacijo, poročajo tuje tiskovne agencije.

À la suite d’une chute à vélo survenue ce vendredi, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a été pris en charge par les secours et va subir une opération pour une fracture de la clavicule.



Le Paris Saint Germain tient à exprimer tout son soutien à Luis Enrique et lui… — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 5, 2025

Nesrečen dogodek je na omrežju X že potrdil tudi pariški velikan. "Klub trenerju izraža polno podporo in mu želi hitro okrevanje. Po petkovi kolesarski nesreči mu je bila nudena takojšnja zdravniška oskrba, ki ji bo v kratkem času sledila še operacija. O nadaljnjih podrobnostih bomo javnost obveščali sproti."

Po predvidevanjih naj bi Enriquejevo okrevanje trajalo od šest do osem tednov. Nekdanji nogometaš in španski reprezentant je PSG v minuli sezoni popeljal do naslova v ligi prvakov in francoskega prvaka, prav tako pa je uspešno začel novo, saj je s Parižani osvojil evropski superpokal in zmagal na uvodnih treh tekmah v francoskem prvenstvu.

Enrique je v svoji dosedanji trenerski karieri poleg PSG vodil še Romo, Celto Vigo in Barcelono. Med letoma 2018 in 2022 je sedel na klopi španske nogometne reprezentance. Za slednjo je kot igralec zbral 62 nastopov in dosegel 12 zadetkov.

