PSG slavil s teniškim izidom

V tretjem krogu francoske ligue 1 sta se pomerila neporažena PSG in Toulouse. Prvaki so tekmo rešili že v prvem polčasu, ko so po dobre pol ure vodili s kar 4:0. Dvoboj se je končal s teniškim rezultatom 6:3. Še višjo zmago je dosegel Lille, ki je v Lorientu slavil kar s 7:1, prav vsi goli pa so padli v drugem polčasu.

Za izdatno zmago razvpite pariške zasedbe v Toulousu je "hat-trick" dosegel Portugalec Joao Neves. Dva gola je prispeval Ousmane Dembele, enega pa Bradley Barcola. Za gostitelje, ki so v končnici prvega polčasa zastreljali 11-metrovko, so zadeli Anglež Charlie Cresswell, Yann Gboho in Alexis Vossah.

Nogometaši iz Lilla so Lorientu nasuli kar sedem golov, prav vsi pa so padli v drugi polovici tekme. Po dvakrat sta zadela Maročan Hamza in Matias Fernandez-Pardo, po enkrat pa Romain Perraud, Islandec Hakon Arnar Haraldsson in Maročan Osame Sahraoui.

Lens je v petek zvečer do svoje druge zmage sezone prišel z rezultatom 3:1 proti Brestu.

