Avtorji:
M. P., STA

Sobota,
30. 8. 2025,
23.00

Osveženo pred

1 ura, 14 minut

Francosko prvenstvo, 3. krog

PSG slavil s teniškim izidom

M. P., STA

PSG Ousmane Dembele | PSG je že v prvem polčasu zabil štiri gole, Ousmane Dembele pa v drugem s svojim drugim povišal na 5:1.

PSG je že v prvem polčasu zabil štiri gole, Ousmane Dembele pa v drugem s svojim drugim povišal na 5:1.

Foto: Reuters

V tretjem krogu francoske ligue 1 sta se pomerila neporažena PSG in Toulouse. Prvaki so tekmo rešili že v prvem polčasu, ko so po dobre pol ure vodili s kar 4:0. Dvoboj se je končal s teniškim rezultatom 6:3. Še višjo zmago je dosegel Lille, ki je v Lorientu slavil kar s 7:1, prav vsi goli pa so padli v drugem polčasu.

Za izdatno zmago razvpite pariške zasedbe v Toulousu je "hat-trick" dosegel Portugalec Joao Neves. Dva gola je prispeval Ousmane Dembele, enega pa Bradley Barcola. Za gostitelje, ki so v končnici prvega polčasa zastreljali 11-metrovko, so zadeli Anglež Charlie Cresswell, Yann Gboho in Alexis Vossah.

Nogometaši iz Lilla so Lorientu nasuli kar sedem golov, prav vsi pa so padli v drugi polovici tekme. Po dvakrat sta zadela Maročan Hamza in Matias Fernandez-Pardo, po enkrat pa Romain Perraud, Islandec Hakon Arnar Haraldsson in Maročan Osame Sahraoui.

Lens je v petek zvečer do svoje druge zmage sezone prišel z rezultatom 3:1 proti Brestu.

Francosko prvenstvo, 3. krog:

Petek, 29. avgust:

Sobota, 30. avgust:

Nedelja, 31. avgust:

Lestvica:

Najboljši strelci:

3 - Neves (PSG), 
2 - Aubameyang (Marseille), Dembele (2), Doumbia (Brest), Giroud (Lille), Magri (Toulouse), Sinayoko (Auxerre), Fernandez-Pardo (Lille), Haraldsson (Lille), Igamane (Lille), Tosin (Lorient)
...

