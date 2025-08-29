Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
29. 8. 2025,
10.00

Osveženo pred

5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,14

Natisni članek

Natisni članek
Zlatan Ibrahimović Aleksander Čeferin UEFA liga prvakov UEFA liga prvakov Jan Oblak Jan Oblak Atletico Madrid PSG UEFA liga prvakov liga prvakov

Petek, 29. 8. 2025, 10.00

5 minut

Žreb ligaškega dela lige prvakov

Oblak dobil tekmece v ligi prvakov, Čeferin podelil nagrado Ibrahimoviću

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,14
Jan Oblak, Atletico Madrid | Jan Oblak bo edini Slovenec v novi sezoni Uefine lige prvakov. | Foto Reuters

Jan Oblak bo edini Slovenec v novi sezoni Uefine lige prvakov.

Foto: Reuters

Evropska nogometna zveza (Uefa) je v Monaku izžrebala pare ligaškega dela lige prvakov. Od Slovencev je bil v žrebu le Jan Oblak, ki bo z madridskim Atleticom igral proti Interju, Liverpoolu, Eintrachtu iz Frankfurta, Arsenalu, Bodö/Glimtu, PSV Eindhovnu, Union SG in Galatasarayu.

Jose Mourinho
Sportal Mourinho ostal brez lige prvakov, neuspešni vsi slovenski legionarji

Branilec naslova, francoski Paris Saint-Germain, je za tekmece dobil Bayern, Barcelono, Atalanto, Bayer Leverkusen, Tottenham, Sporting, Newcastle in Athletic Bilbao.

Tekme uvodnega kroga bodo med 16. in 18. septembrom, ligaški del se bo z osmim krogom končal 28. januarja prihodnje leto. Dodatne tekme za osmino finala bodo 17. in 18. ter 24. in 25. februarja, osmina finala bo 10. in 11. ter 17. in 18. marca, četrtfinale 7. in 8. ter 14. 15. aprila, polfinale bo 28. in 29. aprila ter 5. in 6. maja, finale pa bo 30. maja v Budimpešti.

Nagrado predsednika Uefe je letos prejel Zlatan Ibrahimović. | Foto: Reuters Nagrado predsednika Uefe je letos prejel Zlatan Ibrahimović. Foto: Reuters

Na žrebu je predsednik Uefe Aleksander Čeferin podelil tudi nagrado predsednika, to je dobil nekdanji švedski reprezentant Zlatan Ibrahimović. Posebno nagrado pa je dobil tudi londonski Chelsea, ki je kot edini doslej dobil vsa štiri obstoječa evropska klubska tekmovanja (ligo prvakov, evropsko ligo, konferenčno ligo, superpokal), za nameček pa še nekdanji pokal pokalnih zmagovalcev.

Tekmeci klubov iz prvega bobna ter madridskega Atletica:

PSG: Bayern, Barcelona, Atalanta, Bayer Leverkusen, Tottenham, Sporting, Newcastle, Athletic Bilbao;
Bayern: Chelsea, PSG, Club Brugge, Arsenal, Sporting, PSV, Union SG, Pafos;
Chelsea: Bayern, Barcelona, Benfica, Atalanta, Ajax, Napoli, Pafos, Qarabag;
Real Madrid: Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Marseille, Olympiacos, Monaco, Kairat Almaty;
Inter Milano: Liverpool, Borussia Dortmund, Arsenal, Atletico Madrid, Slavia Praga, Ajax, Kairat Almaty, Union SG;
Borussia Dortmund: Inter, Manchester City, Villarreal, Juventus, Bodö/Glimt, Tottenham, Athletic Bilbao, Köbenhavn;
Liverpool: Real Madrid, Inter, Atletico Madrid, Eintracht Frankfurt, PSV, Marseille, Qarabag, Galatasaray;
Barcelona: PSG, Chelsea, Eintracht Frankfurt, Club Brugge, Olympiacos, Slavia Praga, Köbenhavn, Newcastle;
Manchester City: Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayer Leverkusen, Villarreal, Napoli, Bodö/Glimt, Galatasaray, Monaco;
Atletico Madrid: Inter, Liverpool, Eintracht Frankfurt, Arsenal, Bodö/Glimt, PSV, Union SG, Galatasaray.
Gianluigi Donnarumma liga prvakov
Sportal Sprememba: finale lige prvakov po novem ob 18. uri
Valerij Kolotilo
Sportal Uefa bogato nagradila vroče Celjane. Kaj pa zdaj?
Kairat Celtic
Sportal Filmsko, da bolj ne bi moglo biti! Neverjetna pot od Ljubljane do raja.
Zlatan Ibrahimović Aleksander Čeferin UEFA liga prvakov UEFA liga prvakov Jan Oblak Jan Oblak Atletico Madrid PSG UEFA liga prvakov liga prvakov
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.