Evropska nogometna zveza (Uefa) je v Monaku izžrebala pare ligaškega dela lige prvakov. Od Slovencev je bil v žrebu le Jan Oblak, ki bo z madridskim Atleticom igral proti Interju, Liverpoolu, Eintrachtu iz Frankfurta, Arsenalu, Bodö/Glimtu, PSV Eindhovnu, Union SG in Galatasarayu.

Branilec naslova, francoski Paris Saint-Germain, je za tekmece dobil Bayern, Barcelono, Atalanto, Bayer Leverkusen, Tottenham, Sporting, Newcastle in Athletic Bilbao.

Tekme uvodnega kroga bodo med 16. in 18. septembrom, ligaški del se bo z osmim krogom končal 28. januarja prihodnje leto. Dodatne tekme za osmino finala bodo 17. in 18. ter 24. in 25. februarja, osmina finala bo 10. in 11. ter 17. in 18. marca, četrtfinale 7. in 8. ter 14. 15. aprila, polfinale bo 28. in 29. aprila ter 5. in 6. maja, finale pa bo 30. maja v Budimpešti.

Nagrado predsednika Uefe je letos prejel Zlatan Ibrahimović. Foto: Reuters

Na žrebu je predsednik Uefe Aleksander Čeferin podelil tudi nagrado predsednika, to je dobil nekdanji švedski reprezentant Zlatan Ibrahimović. Posebno nagrado pa je dobil tudi londonski Chelsea, ki je kot edini doslej dobil vsa štiri obstoječa evropska klubska tekmovanja (ligo prvakov, evropsko ligo, konferenčno ligo, superpokal), za nameček pa še nekdanji pokal pokalnih zmagovalcev.

Tekmeci klubov iz prvega bobna ter madridskega Atletica:



PSG: Bayern, Barcelona, Atalanta, Bayer Leverkusen, Tottenham, Sporting, Newcastle, Athletic Bilbao;

Bayern: Chelsea, PSG, Club Brugge, Arsenal, Sporting, PSV, Union SG, Pafos;

Chelsea: Bayern, Barcelona, Benfica, Atalanta, Ajax, Napoli, Pafos, Qarabag;

Real Madrid: Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Marseille, Olympiacos, Monaco, Kairat Almaty;

Inter Milano: Liverpool, Borussia Dortmund, Arsenal, Atletico Madrid, Slavia Praga, Ajax, Kairat Almaty, Union SG;

Borussia Dortmund: Inter, Manchester City, Villarreal, Juventus, Bodö/Glimt, Tottenham, Athletic Bilbao, Köbenhavn;

Liverpool: Real Madrid, Inter, Atletico Madrid, Eintracht Frankfurt, PSV, Marseille, Qarabag, Galatasaray;

Barcelona: PSG, Chelsea, Eintracht Frankfurt, Club Brugge, Olympiacos, Slavia Praga, Köbenhavn, Newcastle;

Manchester City: Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayer Leverkusen, Villarreal, Napoli, Bodö/Glimt, Galatasaray, Monaco;

Atletico Madrid: Inter, Liverpool, Eintracht Frankfurt, Arsenal, Bodö/Glimt, PSV, Union SG, Galatasaray.