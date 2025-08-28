Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. T. K., STA

Četrtek,
28. 8. 2025,
13.30

Aleksander Čeferin UEFA liga prvakov liga prvakov

Četrtek, 28. 8. 2025, 13.30

54 minut

Prva taka izvedba bo že 30. julija 2026 v Budimpešti

Sprememba: finale lige prvakov po novem ob 18. uri

A. T. K., STA

Gianluigi Donnarumma liga prvakov | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Finale lige prvakov v nogometu bo po novem ob 18. uri. Prva taka izvedba bo že 30. julija prihodnje leto na stadionu Puskas Arena v Budimpešti, so potrdili na Evropski nogometni zveze (Uefa).

"S spremembo termina začetka tekme smo dali v ospredje naših načrtov doživetje za navijače. Z novim začetkom bo finale za vse vpletene še bolj dostopen, posebej tudi v primeru podaljškov ali ob izvajanju enajstmetrovk," je napovedal predsednik Uefe Aleksander Čeferin.

Čeferin poudarja, da je finale vrhunec vsakoletne sezone, Uefa pa si s spremembo začetka tekem obeta še večjo gledanost in odmevnost dogodka, navijačem pa bo ob enodnevnem obisku finala logistično bistveno olajšano potovanje.

Začetki tekem v preostalih delih tekmovanja bodo ostali nespremenjeni, kar za večino dvobojev pomeni, da se bodo začeli ob 21. uri. Pri Uefi poudarjajo, da so se o spremembi posvetovali tudi z navijači.

Žreb skupinskega dela lige prvakov bo danes ob 18. uri. Naslov brani pariški PSG.

Aleksander Čeferin UEFA liga prvakov liga prvakov
