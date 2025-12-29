Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
29. 12. 2025,
8.55

1 ura, 13 minut

Ponedeljek, 29. 12. 2025, 8.55

Jan Oblak med nagrajenci Globe v Dubaju

STA

Jan Oblak Girona Atletico | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Slovenski nogometni reprezentant Jan Oblak je bil med nagrajenci na prestižni podelitvi nogometnih nagrad Globe v nedeljo v Dubaju. Na 16. izvedbi te prireditve je vratar madridskega Atletica dobil nagrado za najboljšo obrambo španske lige.

"Slovenski vratar je nagrado dobil zaradi spektakularni dve obrambi proti Realu Sociedadu na Anoeti 6. oktobra lani. V 12. minuti je najprej ustavil strel Martina Zubimendija z glavo po kotu, nato pa je še izjemno posredoval po poskusu Aguerda iz bližine," so zapisali na Atleticovi spletni strani.

"Skrivnost je v treningu. Hvaležen sem soigralcem, ki so mi pomagali," je dejal Oblak.

To je bila sicer 16. izvedba prireditve Globe Soccer Awards. Prvo so izpeljali leta 2010, ko so imeli le tri kategorije, zdaj pa je prerasla v precej širše druženje zvezdnikov z vseh področij.

Tako so podelili kopico nagrad, samo v glavnem naboru jih je bilo 20, vključno s priznanjema za najboljša nogometna igralca. To je v ženski konkurenci dobila Aitana Bonmati iz Barcelone, v moški pa Ousmane Dembele iz Paris Saint-Germaina.

