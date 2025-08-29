Nogometaši Celja v tej sezoni ne navdušujejo le na domačem prvenstvu, kjer so po šestih krogih še vedno stoodstotni in so si zagotovili veliko prednost pred tekmeci, ampak tudi v Evropi, kjer so si kot edini slovenski klub zagotovili nastop v glavnem delu konferenčne lige. Varovanci Alberta Riere bodo tako še drugič zapored izdatno napolnili klubsko blagajno, saj jih čaka večmilijonska nagrada Evropske nogometne zveze (Uefa), jeseni pa se bodo za točke pomerili proti predstavnikom Poljske (Legia Varšava), Hrvaške (Rijeka), Grčije (AEK Atene), Češke (Sigma Olomouc) in kar dvema iz Irske (Shamrock Rovers in Shelbourne). Tako bo v knežjem mestu z Legio gostoval tudi slovenski reprezentant Petar Stojanović, ki je bil želja Celja v prestopnem roku, Celjani pa odhajajo med drugim tudi na Reko k Dejanu Petroviču.

Celjani ostajajo ponos slovenskega klubskega nogometa, saj se jim je kot edinemu predstavniku Slovenije uspelo uvrstiti v glavni del enega izmed treh evropskih tekmovanj. Kopru in Mariboru je to poletje spodletelo v drugem krogu kvalifikacij, Olimpiji pa v play-offu za konferenčno ligo.

Izbranci Alberta Riere so v odločilnem obračunu za dolgo evropsko jesen dvakrat premagali češki Banik. V Celju so bili boljši z 1:0, v gosteh pa izjemno formo potrdili z odmevno zmago z 2:0, s katero so v slabo voljo spravili do zadnjega kotička polne tribune v Ostravi. Zmago so posvetili poškodovanemu reprezentantu Marku Zabukovniku.

Žebelj v češko krsto je z imenitnim zadetkom za končnih 2:0 postavil slovenski reprezentant Žan Karničnik. Foto: Guliverimage

Celjska zasedba, ki je v poletnem prestopnem roku doživela velike spremembe, je tako klubu še drugič zapored omogočila bogato evropsko nagrado. Uefa bo vsakega udeleženca konferenčne lige nagradila s 3,17 milijona evrov, v ligaškem delu pa čaka vsakega izmed 36 nastopajočih še šest tekem, na katerih se bo zaslužek še večal.

Vsaka zmaga prinaša dodatnih 400 tisoč evrov, slovenski pokalni zmagovalec pa jih bo iskal v dvobojih proti predstavnikom Poljske (Legia Varšava), Hrvaške (Rijeka), Grčije (AEK Atene), Češke (Sigma Olomouc) in kar dvema iz Irske (Shamrock Rovers in Shelbourne).

Predsednik NK Celje Valerij Kolotilo bo še drugo sezono zapored spremljal nastope Rierove čete v glavnem delu konferenčne lige. Tako se v knežjem mestu v tej sezoni obetajo vsaj še tri evropske tekme. Foto: Aleš Fevžer

Celje je na plesu kroglic v Monaku iz vsakega izmed šestih kakovostnih bobnov prejel enega tekmeca. Žreb mu ni dodelil nobenega tekmeca iz "lige petice" (Crystal Palace, Mainz, Strasbourg, Rayo Vallecano in stari znanec grofov Fiorentina), tako da Celjane čakajo dvoboji s predstavniki Poljske, Hrvaške, Grčije, Češke in Irske (dvakrat).

V Celju proti Stojanoviću, na Reki proti Petroviču

Vodilni slovenski prvoligaš bo v konferenčni ligi najprej igral proti varšavski Legii (Petar Stojanović) doma, nato pri starem znancu Shamrock Rovers, s katerim je lani izpadel v kvalifikacijah za ligo Europa, v gosteh, v nadaljevanju sezone pa ga čakajo še grški velikan AEK Atene (doma), hrvaški prvak Rijeka (v gosteh), irski Shelbourne (doma) in češka Sigma Olomuc (v gosteh).

Eden najpomembnejših členov slovenske izbrane vrste Petar Stojanović bo z varšavsko Legio v konferenčni ligi gostoval v domovini. Foto: Guliverimage

Kar se tiče tržne vrednosti klubov po oceni Transfermarkta je Celje med izžrebanimi tekmeci šele na petem mestu, a je v preteklosti že večkrat dokazal, kako rad premaguje tudi veliko bolj bogate tekmece in favorite. Največjo vrednost ima AEK Atene (70,98 milijona evrov), približno polovico manjšo imata Legia (35,8) in Rijeka (35,73). Pred Celjani (8,93) je v tem pogledu tudi češka Sigma Olomouc (16,58), manjšo vrednosti imata le irska predstavnika Shamrock Rovers (4,83) in Shelbourne (3,35).

Maribor šestkrat, vsi preostali pa petkrat

V zgodovini slovenskega nogometa so v glavnih delih evropskih tekmovanj nastopili štirje klubi. Maribor je trikrat nastopil v ligi prvakov in trikrat v ligi Europa, preostala trojica pa je v zadnjih sezonah izkušala nastop v konferenčni ligi. Celje bo tako v tej sezoni drugič zaigralo v konferenčni ligi, kar je pred tem uspelo Olimpiji, ki ji je armenski Noah preprečil tretjo zaporedno udeležbo, Mura pa je enkrat nastopila v konferenčni ligi.

Celjani so v play-offu kvalifikacij za konferenčno ligo odpravili Banik s skupnim rezultatom 3:0. Foto: Guliverimage

Celjani so v prejšnji sezoni pisali zgodovino, saj so se v konferenčni ligi uvrstili med osem najboljših klubov, v četrtfinalu pa jih je nato po hudem boju izločil favoriziran italijanski velikan Fiorentina. Grofje bi se lahko z vijolicami iz Toskane pomerili tudi v tej sezoni, a se, vsaj kar se tiče ligaškega dela, to ne bo zgodilo. Žreb se je odločil drugače.

S kom se bodo pomerili slovenski legionarji?

V ligaškem delu konferenčne lige bo nastopilo tudi pet slovenskih legionarjev. To so Kenan Bajrić (Slovan), Petar Stojanović (Legia), Dušan Stojinović (Jagiellonia), Dejan Petrovič (Rijeka) in Ester Sokler (Aberdeen).

Tekmeci slovenskih legionarjev v konferenčni ligi: Kenan Bajrić (Slovan): AZ Alkmaar, Rayo Vallecano, Strasbourg, KuPS Kuopio, Škendija, Häcken

Petar Stojanović (Legia): Šahtar, Sparta, Celje, Lincoln Red Imps, Samsunspor, Noah

Dušan Stojinović (Jagiellonia): Rayo Vallecano, AZ Alkmaar, KuPS Kuopio, Strasbourg, Hamrun Spartans, Škendija

Dejan Petrovič (Rijeka): Sparta, Šahtar Doneck, Celje, Lincoln Red Imps, AEK Larnaka, Noah

Ester Sokler (Aberdeen): Šahtar Doneck, Sparta, Strasbourgu, AEK Atene, Noah, AEK Larnaka

Tekme prvega kroga bodo 2. oktobra, ligaški del se bo končal po šestih krogih 18. decembra. Sledili bodo izločilni boji, finale pa bo 27. maja v Leipzigu.

Celjani nadaljujejo izjemna evropska gostovanja. Po Luganu (5:0) so brez prejetega zadetka v gosteh premagali še češki Banik (2:0). Foto: Guliverimage

Pred tem so zaplesale tudi kroglice v ligi Europa. V ligaškem delu evropske lige bo nastopilo 36 klubov, med njimi so vsaj štirje s slovenskimi nogometaši.