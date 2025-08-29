Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. P., STA

Petek,
29. 8. 2025,
14.00

Petek, 29. 8. 2025, 14.00

Žreb ligaškega dela lige Europa

Pet slovenskih legionarjev spoznalo imena tekmecev v ligi Europa

Miha Zajc | Nekdanji slovenski reprezentant Miha Zajc se bo z Dinamom pomeril tudi proti Fenerbahčeju. | Foto Aleš Fevžer

Nekdanji slovenski reprezentant Miha Zajc se bo z Dinamom pomeril tudi proti Fenerbahčeju.

Foto: Aleš Fevžer

Evropska nogometna zveza Uefa je v Monaku izžrebala ligaški del evropske lige. V njem naj bi nastopilo pet slovenskih legionarjev, saj Timi Max Elšnik zapušča Crveno zvezdo in se seli v Turčijo. S kom se bodo jeseni pomerili Miha Zajc (Dinamo Zagreb), Adrian Zeljković (Viktoria Plzen), Tomi Horvat in Jon Gorenc Stanković (oba Sturm Gradec) ter Adam Gnezda Čerin (Panathinaikos)?

Miha Zajc, ki je bil z zagrebškim Dinamom v prvem bobnu, je za tekmece dobil Betis, Lille, Fenerbahče, Maccabi Tel Aviv, FCSB Bukarešto, Midtjylland, Celto in Malmö.

Viktoria Plzen Adriana Zeljkovića bo igrala proti Portu, Romi, Fenerbahčeju, Ferencvarosu, Freiburgu, Baslu, Malmöju in Panathinaikosu.

Sturm Gradec Tomija Horvata in Jona Gorenca Stankovića je za tekmece dobil Rangers, Feyenoord, Crveno zvezdo, Celtic, Nottingham Forest, Mitdjylland, Brann Bergen in Panathinaikos.

Graški Sturm se bo pomeril kar s tremi nekdanjimi evropskimi prvaki. To so Feyenoord, Crvena zvezda in Celtic. | Foto: Reuters Graški Sturm se bo pomeril kar s tremi nekdanjimi evropskimi prvaki. To so Feyenoord, Crvena zvezda in Celtic. Foto: Reuters

Ta grški klub, pri katerem igra Adam Gnezda Čerin, pa se bo meril z Romo, Feyenoordom, Viktorio Plzen, Ferencvarosom, Sturmom, Young Boys, Go Ahead Eagles in Malmöjem.

Od "preostalih" klubov s slovenskimi igralci je Crvena zvezda, iz katere se po pisanju medijev v Turčijo k Trabzonsporu za pet milijonov evrov seli Timi Max Elšnik, dobila Lille, Porto, Celtic, Brago, FCSB, Sturm Gradec, Celto in Malmö,

Prvi krog ligaškega dela bo 24. in 25. septembra, zadnji krog pred izločilnimi boji pa bo 29. januarja prihodnje leto. Finale bo 20. maja na Bešiktašovem stadionu v Istanbulu.

