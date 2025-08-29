Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Jose Mourinho Fenerbahče konferenčna liga konferenčna liga Bešiktaš Ole Gunnar Solskjaer

Fenerbahče in Bešiktaš odpustila trenerja

Jose Mourinho in Ole Gunnar Solskjaer v Turčiji izgubila službo

Jose Mourinho | Jose Mourinho ni več trener slovitega turškega kluba, pri katerem je v preteklosti nastopal tudi Miha Zajc. | Foto Reuters

Jose Mourinho ni več trener slovitega turškega kluba, pri katerem je v preteklosti nastopal tudi Miha Zajc.

Foto: Reuters

Turška nogometna velikana Fenerbahče in Bešiktaš sta po evropskih neuspehih zamenjala trenerja. Tako sta službo pri bogatih klubih v Istanbulu izgubila Portugalec Jose Mourinho in Norvežan Ole Gunnar Solskjaer. Zanimivo je, da sta oba nekdanja stratega Manchester Uniteda, ki po prihodu Benjamina Šeška ni dobro vstopil v sezono, tako da se na Old Traffordu maje stolček Rubenu Amorimu.

Jose Mourinho
Sportal Mourinho ostal brez lige prvakov, neuspešni vsi slovenski legionarji

Turški velikan Fenerbahče je imel velike načrte v Evropi. Želel je zaigrati v ligi prvakov, a se mu načrt ni posrečil. V play-offu kvalifikacij je izpadel proti Benfici, tako da bo evropsko sezono nadaljeval v ligi Europa. V njej pa zvezdnikov Fenerbahčeja ne bo vodil Jose Mourinho. Sloviti Portugalec je izgubil službo v Turčiji. Tako zapušča Istanbul že po letu dni, v katerem ni osvojil nobene lovorike.

Norvežan zapušča vroči Istanbul

Ole Gunnar Solskjaer je po nekaj več kot sedmih mesecih na čelu ekipe izgubil mesto trenerja turškega nogometnega velikana Bešiktaša. Kot je sporočil klub iz Istanbula kmalu po izpadu iz kvalifikacij za konferenčno ligo, z 52-letnim Norvežanom ne bo več sodeloval. Skandinavec je komaj januarja podpisal 18-mesečno pogodbo z možnostjo podaljšanja za nadaljnje leto.

Ole Gunnar Solksjaer ni več trener Bešiktaša. | Foto: Reuters Ole Gunnar Solksjaer ni več trener Bešiktaša. Foto: Reuters

Odpustitev Norvežana je bila očitno odgovor na domači poraz z 0:1 proti švicarski Lozani, ki je po remiju z 1:1 na prvi tekmi pomenil konec evropske kampanje Bešiktaša.

Solskjaer, ki je med letoma 2018 in 2021 treniral Manchester United, je kot igralec z rdečimi vragi osvojil šest naslovov angleškega prvaka in dosegel zmagovalni gol za 2:1 proti Bayernu v finalu lige prvakov 1999. Kot trener je deloval tudi pri Cardiffu in Moldeju.

Valerij Kolotilo
Sportal Uefa bogato nagradila vroče Celjane. Kaj pa zdaj?
Nikita Josifov
Sportal Celjani izjemni tudi na Češkem, za Olimpijo konec upanja že po 20 minutah
Jose Mourinho Fenerbahče konferenčna liga konferenčna liga Bešiktaš Ole Gunnar Solskjaer
