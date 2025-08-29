Turška nogometna velikana Fenerbahče in Bešiktaš sta po evropskih neuspehih zamenjala trenerja. Tako sta službo pri bogatih klubih v Istanbulu izgubila Portugalec Jose Mourinho in Norvežan Ole Gunnar Solskjaer. Zanimivo je, da sta oba nekdanja stratega Manchester Uniteda, ki po prihodu Benjamina Šeška ni dobro vstopil v sezono, tako da se na Old Traffordu maje stolček Rubenu Amorimu.

Turški velikan Fenerbahče je imel velike načrte v Evropi. Želel je zaigrati v ligi prvakov, a se mu načrt ni posrečil. V play-offu kvalifikacij je izpadel proti Benfici, tako da bo evropsko sezono nadaljeval v ligi Europa. V njej pa zvezdnikov Fenerbahčeja ne bo vodil Jose Mourinho. Sloviti Portugalec je izgubil službo v Turčiji. Tako zapušča Istanbul že po letu dni, v katerem ni osvojil nobene lovorike.

KAMUOYUNUN BİLGİSİNE



Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.… pic.twitter.com/7MpkzNhEN4 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 29, 2025

Norvežan zapušča vroči Istanbul

Ole Gunnar Solskjaer je po nekaj več kot sedmih mesecih na čelu ekipe izgubil mesto trenerja turškega nogometnega velikana Bešiktaša. Kot je sporočil klub iz Istanbula kmalu po izpadu iz kvalifikacij za konferenčno ligo, z 52-letnim Norvežanom ne bo več sodeloval. Skandinavec je komaj januarja podpisal 18-mesečno pogodbo z možnostjo podaljšanja za nadaljnje leto.

Ole Gunnar Solksjaer ni več trener Bešiktaša. Foto: Reuters

Odpustitev Norvežana je bila očitno odgovor na domači poraz z 0:1 proti švicarski Lozani, ki je po remiju z 1:1 na prvi tekmi pomenil konec evropske kampanje Bešiktaša.

Solskjaer, ki je med letoma 2018 in 2021 treniral Manchester United, je kot igralec z rdečimi vragi osvojil šest naslovov angleškega prvaka in dosegel zmagovalni gol za 2:1 proti Bayernu v finalu lige prvakov 1999. Kot trener je deloval tudi pri Cardiffu in Moldeju.