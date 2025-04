Suspenz za Mourinha, ker je nasprotnika potegnil za nos

Na turških nogometnih zelenicah je pogosto vroče in ni čudno, da je kri zavrela tudi Joseju Mourinhu. Na sredini četrtfinalni tekmi turškega pokala med Fenderbahčejem in Galatasarayem, ki so ga Mourinhovi izgubili z 1:2, je najprej prišlo do množičnega prerivanja in sodnik je izključil tri nogometaše. Razgrete strasti so bile tudi po zadnjem sodnikovem žvižgu. Moruinho je prišel izza hrbta trenerju Galatasarayja Okanu Buruku in ga potegnil za nos. Ta je nato teatralno padel po tleh.

V soboto je vodstvo turške nogometne zveze Mourihna kaznovalo s sedem tisoč evri globe in tremi tekmami suspenza. Tako bo moral s tribune spremljati dvoboje Fenerbahčeja s Trabzonsporjem, Sivassporjem in Kayserisporjem. Mourinhova ekipa je na lestvici turške lige druga, s tekmo manj ima šest točk zaostanka za vodilnim Galatasarayjem.