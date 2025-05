Fenerbahče z obrambo do lovorike, Jasikevičius v solzah

Zmagovalci košarkarske evrolige so košarkarji Fenerbahčeja. Turški klub je lovoriko osvojil drugič. V velikem finalu na zaključnem turnirju v Abu Dabiju so premagali Monaco z 81:70. Tako je Šarunas Jasikevičius, ki je pred 25 leti igral za Union Olimpijo, osvojil prvo evropsko krono v vlogi trenerja. Bil je v solzah. Košarkarji Olympiakosa so pred tem osvojili tretje mesto. Premagali so večnega tekmeca Panathinaikos s 97:93.

Navijači Fenerbahčeja v Abu Dabiju. Foto: Reuters Finalista sta v petek v polfinalu premagala favorizirani ekipi. Fenerbahče pod vodstvom trenerja Šarunasa Jasikevičiusa je izločil aktualnega prvaka Panathinaikos, Monaco, ki ga vodi Vasilis Spanulis, pa je ugnal najboljšo ekipo rednega dela Olympiakos. Za Jasikevičiusa je to prvi naslov v vlogi trenerja, kot igralec pa je bil prvak v dresu Panathinaikosa, Barcelone in dvakrat z Maccabijem.

Monaco je finale odprl več kot fantastično, s tremi zaporednimi trojkami je povedel z 11:4. Nadaljevanje je bilo pričakovano bolj izenačeno, po prvi četrtini je bilo na semaforju 20:18. Prvi zvezdnik Monaca Mike James je dal že osem točk, pri Fenerju pa Nigel Hayes-Davis sedem.

Foto: Reuters V drugi četrtini so košarkarji iz Monte Carla povedli za devet točk (32:23), v zaključku polčasa pa so na krilih svojih navijačev Turki naredili delni izid 13:1 in na glavni odmor odšli s prvim vodstvom, za dve točki (33:35). Hayes-Davis je bil pri devetih točkah, Devon Hall pri osmih, Alpha Diallo je bil prvi dvomesten z 12 točkami.

Izid po tretji četrtini je s svojo prvo trojko na tekmi postavil Hayes-Davis (14 točk). Fenerbahče je pred zadnjimi 10 minutami vodil s 54:51. Turki so igrali vse bolje, sredi zadnje četrtine pa so prvič na tekmi prišli do dvomestne prednosti (68:57). Ko je Marko Gudurić zadel Fenerjevo osmo trojko na tekmi. Bil je pri 14 točkah. Te prednosti turška ekipa ni več zapravila. Minuto do konca je Gudurić zadel še eno trojko in tekma je bila dokončno odločena (74:64).

Monaco je v rednem delu dosegal po 86 točk na tekmo, a lovorike osvaja obramba in Fenerbahče je nasprotniku dovolil samo 70 točk. Na drugi strani pa so bili v dresu turške ekipe štirje košarkarji tudi strelsko razpoloženi: Hayes-Davis je dal 23 točk, Gudurić 19, Wade Baldwin in Hall pa po 13. Pri Monacu je Diallo končal z 19 točkami, James pa s 17.

Olympiakos za tretje mesto boljši od Panathinaikosa

Foto: Reuters Grška velikana sta morala proti pričakovanju med seboj obračunati v manj pomembni tekmi za bronaste kolajne. Oba sta namreč v polfinalu presenetljivo pokleknila. Za Panathinaikos je bil to 13. nastop na zaključnih turnirjih moderne dobe oziroma od leta 1988 dalje. S sedmimi naslovi je najuspešnejša ekipa finalnih turnirjev najboljše četverice.

Olympiakos, ki je na zaključnem turnirju nastopil 14-krat in ostaja pri treh naslovih, je drugo leto zapored evroligo končal na tretjem mestu. Na tekmi za tretje mesto sta bila strelsko najbolj razpoložena Alec Peters, ki je za zmagovalce zbral 32 točk (trojke 6:11), ter na drugi strani Omer Yurtseven s 23 točkami in 8 skoki.

Evroliga, zaključni turnir, za 3. mesto in finale:

Nedelja, 25. maj