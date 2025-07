Nikola Mirotić v naslednjih dveh letih za Monaco

Štiriintridesetletni in 208 cm visoki krilni center je bil v zadnjih dveh sezonah član milanske Olimpie, nove ekipe slovenskega reprezentanta Vlatka Čančarja.

V dolgoletni karieri je igral tudi za oba španska velikana Real Madrid in Barcelono, v severnoameriški ligi NBA pa za Chicago Bulls, New Orleans Pelicans in Milwaukee Bucks.

V svoji krstni sezoni 2014/15 v ligi NBA je bil izbran za najboljšega novinca, v sezoni 2021/22, ko je branil barve katalonskega velikana, pa za najbolj koristnega igralca (MVP).

V minuli sezoni je za milansko zasedbo v evroligi v povprečju dosegel 16,9 točke, 5,7 skoka in 0,9 podaje na tekmo.

