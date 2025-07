Kot poroča ESPN, se je Marcus Smart dogovoril za odkup pogodbe z Washington Wizards in namerava po koncu postopka podpisati dvoletno pogodbo v vrednosti 11 milijonov dolarjev (10,1 milijona evrov) z Los Angeles Lakers. Smart, ki je bil trikrat v svoji karieri uvrščen v najboljšo obrambno peterko lige, naj bi imel v pogodbi z Lakers možnosti izbire košarkarja pred naslednjo sezono, ki mu naj bi omogočila bolj dobičkonosno pogodbo za sezono 2026/27. Jezerniki naj bi v Smartu videli veliko priložnost predvsem za okrepitev pri obrambnih nalogah, kjer je igra Lakersov v zadnji sezoni večkrat vidno pešala.

