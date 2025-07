Ameriški košarkar Damian Lillard se vrača k Portland Trail Blazers. Petintridesetletnik je za ekipo igral 11 let, preden se je pred dvema letoma pridružil Milwaukee Bucks in Giannisu Antetokounmpu. Vendar so Bucks odpustili Lillarda, ki si je aprila strgal ahilovo tetivo in bi lahko izpustil celotno prihajajočo sezono.