Leto 2025, v katerem je Luka Dončić v začetku februarja šokantno zapustil Dallas in se preselil v Los Angeles, je postreglo z novim vrhuncem v karieri slovenskega košarkarskega superzvezdnika. Natanko pol leta po tem, ko je svoj "drugi dom" v Teksasu zamenjal z mestom angelov, je eden najbolj priljubljenih košarkarjev na svetu podpisal novo pogodbo z Lakersi.

I just signed my extension with the Lakers. Excited to keep working to bring championships to LA and make Laker Nation proud. Grateful to the Lakers, my teammates and all the fans who’ve shown so much love since day one. This is just the beginning. 💜💛 pic.twitter.com/PrTfTxxlpU — Luka Doncic (@luka7doncic) August 2, 2025

Sklenil je triletno sodelovanje, ki mu bo do leta 2028 navrglo bajen zaslužek v vrednosti dobrih 142 milijonov evrov (165 milijonov ameriških dolarjev).

Z Lakersi želi postati prvak, pomagal bo 77 mladim športnikom

Luka Dončić je navdušil s plemenito potezo, s katero bo pomagal 77 mladim športnikom. Foto: Reuters Kaj je povedal Dončić po podpisu pogodbe? "Pravkar sem podaljšal pogodbo z Lakersi. Navdušen sem, da bom še naprej delal na tem in se trudil, da bi z Los Angeles Lakers osvajal prvenstva in osrečil navijače Jezernikov. Hvaležen sem Lakersom, soigralcem in vsem navijačem, ki so mi od prvega dne pokazali toliko ljubezni. To je šele začetek," je sporočil 26-letni Ljubljančan in dodal dva srčka v vijolični in rumeni (zlati) barvi, ki simbolizira ljubezen do še kako priljubljene košarkarske franšize.

To pa še ni vse. Dončić je v naslednjem sporočilu za javnost predstavil tudi plemenito potezo, s katero bo finančno pomagal 77 mladim športnikom na svetu, pri tem pa segel zelo globoko v žep, saj jim bo namenil kar pet milijonov ameriških dolarjev (4,3 milijona evrov). ''Želim jim pomagati, da bi uresničili svoje sanje, tako kot sem jih jaz. Košarka mi je dala vse. Srečen sem, da ji lahko vračam in pomagal naslednji generaciji,'' je pojasnil Dončić, ki bo tako pomagal 77, številka je vse prej kot naključna, saj je takšna njegova še prepoznavna dolgoletna igralna številka v ligi NBA, mladim športnikom. Tako bo številka 77 še vrsto let krasila Jezernike, s katerimi želi Dončić doseči tisto, česar mu ni uspelo z Dallasom. Želi osvojiti šampionski prstan in osvojiti ligo NBA.

Lahko bi prejel še več denarja, a ...

Da se je Dončić odločil za triletno pogodbo, ki resda prinaša manj denarja od možnosti štiriletne sklenitve sodelovanja, a hkrati ponuja možnost, da bi slovenski as po letu 2028 sklenil sanjsko petletno pogodbo v višini kar 360 milijonov evrov, je za mrežo ESPN potrdil Dončićev agent Bill Duffy.

BREAKING: Los Angeles Lakers All-NBA star Luka Doncic has signed a three-year, $165 million maximum contract extension with the franchise, with a player option in 2028, agent Bill Duffy of WME Basketball told ESPN. pic.twitter.com/oRxAVIm2oD — Shams Charania (@ShamsCharania) August 2, 2025

Če bi Dončić podaljšal pogodbo z LA Lakers za štiri leta (do leta 2029), bi zaslužil kar 196 milijonov evrov (v povprečju 49 na sezono), kar bi bilo še več od tistega, kar bo prejel za triletno pogodbo. Vseeno pa se Dončiću obeta priložnost, da leta 2028, ko mu poteče triletna pogodba, sklene petletno pogodbo za kar 360 milijonov evrov (v povprečju 72 na sezono). Leta 2028 bo namreč minilo ravno 10 let od njegovega začetka v ligi NBA, tako da bo upravičen do možnosti sklenitve takšne pogodbe.

Luka Dončič se bo prihodnji teden pridružil pripravam slovenske reprezentance na evropsko prvenstvo. Foto: Aleš Fevžer

Dončić se bo prihodnji teden vrnil v domovino in se pridružil pripravam slovenske reprezentance za nastop na evropskem prvenstvu. Sekulićevo četo čaka prva pripravljalna preizkušnja že 8. avgusta, ko se bo v dvorani Stožice pomerila z aktualnimi svetovnimi prvaki Nemci. Slovenija bo pred EuroBasketom odigrala še eno tekmo v Ljubljani, 19. avgusta se bo pomerila v Ljubljani proti Veliki Britaniji, čim boljšo pripravljenost pred začetkom velikega tekmovanja, na katerem bo v skupinskem delu nastopila na Poljskem v Katovicah, pa bo skušala ujeti tudi prek štirih gostujočih prijateljskih tekem (10. avgusta z Nemčijo, 15. avgusta z Litvo, 16. avgusta z Latvijo in 21. avgusta s Srbijo).