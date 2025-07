Nekdanji košarkar lige NBA priprt zaradi goljufije

Morrisa, ki je tudi analitik na televiziji ESPN, so v nedeljo aretirali na letališču na Floridi na podlagi naloga iz Nevade.

Petintridesetletnemu košarkarju očitajo izdajo čeka brez zadostnih sredstev z namenom goljufije v višini več kot 1200 dolarjev ter tatvine v višini 100.000 dolarjev ali več.

Morris lani v ligi NBA ni igral, pred tem pa je med leti 2011 in 2024 kar 13 sezoni preživel v dresih moštev iz Houstona, Phoenixa, Detroita, Bostona, New York Knicks, Los Angeles Clippers, Philadelphie in Clevelanda. V povprečju je v karieri dosegal po 12 točk, 4,4 skoka in 1,5 podaje na tekmo.

Markieff Morris, Marcusov brat dvojček in soigralec Luke Dončića pri Los Angeles Lakers, je o situaciji na platformi X zapisal: "To je noro. Prekleto, za znesek so te osramotili na letališču pred družino."

Yony Noy, agent Marcusa Morrisa, je situacijo označil za popolno norost. "Samo da bo vsem jasno. Ni nikakršne goljufije. Očitno igralnice lahko izdajo nalog za aretacijo, če imate več kot 1200 dolarjev dolga."

Za Morrisa to ni prvo srečanje s pravosodnimi organi. Leta 2012 je bil obsojen zaradi povzročitve telesne poškodbe. Skupaj z bratom Markieffom pa sta bila obtožena enakega dejanja leta 2015, a se je postopek končal z oprostilno sodbo.

