Avtor:
STA

Ponedeljek,
18. 8. 2025,
21.10

1 ura, 18 minut

Evroliga Evroliga Liga NBA Liga NBA San Antonio Spurs Virtus Bologna Marco Belinelli

Prvak lige NBA s San Antonio Spurs

Marco Belinelli končal kariero

STA

Marco Belinelli | Marco Belinelli | Foto Reuters

Marco Belinelli

Foto: Reuters

Italijanski košarkar Marco Belinelli je na družbenih omrežjih sporočil, da pri 39 letih končuje kariero.

"Dal sem srce. Dal sem vsak košček sebe. Vsak dan. Košarka mi je dala vse, jaz pa njej. Slovo ni lahko. Ampak je čas za to," je med drugim zapisal Marco Belinelli, ki je leta 2014 postal prvak lige NBA s San Antonio Spurs.

Kariero je začel pri Virtusu in nadaljeval pri Fortitudu, preden se je leta 2007 preselil v NBA h Golden State Warriors. V NBA je ob Spurs in Wariors igral še za Toronto Raptors, New Orleans Hornets, Chicago Bulls, Sacramento Kings, Charlotte Hornets, Atlanta Hawks in Philadelphia 76ers. V NBA je imel povprečje 9,7 točke, 2,1 skoka in 1,7 podaje na 860 tekmah.

V karieri je bil tudi italijanski reprezentant ter nastopal na več evropskih in svetovnih prvenstvih. Bil je tudi trikrat italijanski prvak, še lani pa tudi najkoristnejši igralec italijanske lige.

Evroliga Evroliga Liga NBA Liga NBA San Antonio Spurs Virtus Bologna Marco Belinelli
