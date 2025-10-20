Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
20. 10. 2025,
13.04

Tibor Komerički hitrostno drsanje

Tibor Komerički v Montrealu izboljšal državni rekord

Tibor Komerički je v Kanadi izboljšal slovenski rekord. Foto: DK Celje

Tibor Komerički je v Kanadi izboljšal slovenski rekord.

Foto: DK Celje

Najhitrejši slovenski hitrostni drsalec Tibor Komerički je nastopil na prestižni tekmi ISU World Tour 2 v Montrealu, ki je hkrati kvalifikacijska za prihajajoče zimske olimpijske igre. Komerički je na 500 m izboljšal svoj osebni rekord in državni rekord Slovenije za 0,146 sekunde ter z 41,093 sekunde zasedel 27. mesto.

Sportal Celjan želi na OI v Milanu nastopiti v hitrostnem drsanju

Slovenski hitrostni drsalec Tibor Komerički je vnovič potrdil status državnega rekorderja v hitrostnem drsanju na kratke proge, so zapisali pri njegovem celjskem klubu, in dodali, da je v repasažu polfinala končal na petem mestu v svoji skupini, skupno pa na 27. med 90 tekmovalci.

Komerički je nastopil še na 1000 m, kjer je bil s časom 1:27,768 na 56. mestu med 92 tekmovalci, ter na 1500 m, kjer je bil 82. (2:16,414).

Naslednja kvalifikacijska tekma ISU World Tour 3 za olimpijske igre bo od 20. do 23. novembra v Gdansku, kjer bo Komerički lovil olimpijski nastop, so še sporočili Drsalnega kluba Celje.

