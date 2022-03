Prek magičnih 100 km/h na drsalkah? Je to sploh mogoče? #video

Foto: Red Bull Content Pool Februarja je nizozemski zvezdnik hitrostnega drsanja Kjeld Nuis ubranil olimpijski naslov na 1.000 in 1.500 metrov, po igrah v Pekingu pa dosegel še en mejnik. Kot prvi je prebil magično mejo 100 kilometrov na uro na drsalkah. Presegel je svoj svetovni rekord. Pred štirimi leti je na Švedskem drsal 93 kilometrov na uro, pred dnevi na Norveškem 103 kilometre na uro.

Hitreje na drsalkah ne gre več, je dejal po rekordnem dosežku 103 km/h. Foto: Red Bull Content Pool

Več mesecev so s pomočjo legendarnega nizozemskega drsalca Erbena Wennemarsa v vetrovniku razvijali poseben ščit, za katerim bi bili idealni pogoji za čim hitrejše drsanje. Za nov rekord je nato Nuis drsal na zaledenelem jezeru Savalen na Norveškem. Ščit je za sabo vlekel dirkalnik z Dakarja, Nuis pa je bil "skrit" v ščitu in v brezvetrju so merilniki pokazali nov svetovni rekord 103 km/h.

Foto: Red Bull Content Pool "Mejnik 100 kilometrov na uro me je res žrl. Sem v odlični formi in sem res moral drsati 100 kilometrov na uro. Pravzaprav sem kar letel po ledu. Čutil sem vsako grbino. Tako hitro drsanje je tehnično zelo zahtevno in moraš biti res natančen," je po doseženem rekordu razlagal Nizozemec. "Poleg tega sem v vsakem poizkusu moral drsati kar dva kilometra, kar na tekmovanjih nikoli ne počnem. Taktika je bila, da drsam čim dlje, da bom imel nato dovolj pospeška od 92 do 100 kilometrov na uro. To je res maksimum, kar se še da iti na drsalkah."