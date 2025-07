Vas poleti mučita vročina in vlaga? Spoznajte sistem COLD. – popolno dopolnilo za poletno udobje!

Foto: Remty-R d.o.o.

Več kot 35 let izkušenj na manjših in večjih projektih s področja klimatizacije in prezračevanja nam je pomagalo prepoznati pomembno potrebo in priložnost za napredno obdelavo zraka v prezračevalnih sistemih z vračanjem toplote, kar omogoča večje udobje, energetsko učinkovitost in boljše upravljanje vlage v bivalnih prostorih.

Pihanje, hrup in lokalne temperaturne razlike po prostorih so pogoste težave klasičnih klim. Verjetno ste že opazili, da klima ne ohladi vseh prostorov enakomerno. Topel in vlažen zrak še vedno vstopa v sobe, hladnejši zrak pa ostane ujet zgoraj.

Če že imate vgrajeno prezračevanje in se srečujete s pregrevanjem hiše poleti ali pa imate poleg tega tudi vgrajeno ploskovno hlajenje, ki je sicer izjemno udoben in energetsko učinkovit način hlajenja v prostoru, vendar se pri njegovi uporabi srečujete s težavami, kot sta prekomerna vlaga in kondenzacija vode po stenah in tleh, imamo rešitev tudi za to.

V podjetju Remty-R smo razvili inovativno napravo COLD.R, ki v kombinaciji z napravama COLD.W ali COLD.X omogoča vgradnjo hlajenja v sistem prezračevanja, čeprav dovodnih cevi nimate izoliranih. Prav tako odpravlja težave s kondenzacijo in previsoko relativno vlago pri ploskovnem hlajenju.

Naš sistem COLD. je energetsko bistveno učinkovitejši, saj porabi znatno manj energije v primerjavi s klasičnimi sistemi hlajenja. Poleg tega deluje izjemno tiho in zagotavlja vrhunsko bivalno udobje. Enostavno se poveže z obstoječo prezračevalno napravo, kar omogoča udobno in energijsko varčno hlajenje brez potrebe po dodatnih klimatskih napravah.

SPOZNAJTE DRUŽINO IZDELKOV COLD.

COLD.W je vodni hladilnik in grelnik, ki je primeren za hiše, ki imajo vgrajeno toplotno črpalko in je sposobna proizvajati tudi hladilno vodo od sedem do deset stopinj Celzija.

je vodni hladilnik in grelnik, ki je primeren za hiše, ki imajo in je sposobna proizvajati tudi hladilno vodo od sedem do deset stopinj Celzija. COLD.X je zasnovan kot freonski hladilnik in tudi grelnik, kar omogoča uravnavanje temperature in vlažnosti zraka, in potrebuje še zunanjo klimatsko napravo.

Dodatek:

COLD.R je dopolnitev k prvima dvema in omogoča uporabo v obstoječih prezračevalnih sistemih, kjer cevi niso izolirane, kar bi povzročilo pojav površinske kondenzacije.

Foto: Remty-R d.o.o.

Naša rešitev poskrbi, da: ohranite optimalno temperaturo in vlago v prostoru;

v prostoru; preprečite nastanek kondenzacije in s tem povezanih poškodb in tvorbo plesni;

in s tem povezanih poškodb in tvorbo plesni; uživate v energetsko učinkovitem hlajenju z minimalnimi stroški.

Prednosti sistema COLD.:

Preprosta vgradnja in uporaba: Sistem COLD. je enostavno integrirati v vaš obstoječ prezračevalni sistem brez večjih posegov.

Sistem COLD. je enostavno integrirati v vaš obstoječ prezračevalni sistem brez večjih posegov. Popolna združljivost s prezračevalnimi sistemi: Naprave COLD. delujejo v kombinaciji s centralnim prezračevalnim sistemom z vgrajeno rekuperacijo.

Naprave delujejo v kombinaciji s centralnim prezračevalnim sistemom z vgrajeno rekuperacijo. Preprečevanje težav pri ploskovnem hlajenju: S pravilnim nadzorom vlage poskrbi, da se izognete neljubim posledicam, kot so plesni in poškodbe sten.

S pravilnim nadzorom vlage poskrbi, da se izognete neljubim posledicam, kot so plesni in poškodbe sten. Udobje in prijetna klima: Hlajenje in razvlaževanje zraka hkrati poskrbita za prijetno bivalno okolje brez neprijetnega občutka vlage ali prekomerne suhosti.

Hlajenje in razvlaževanje zraka hkrati poskrbita za prijetno bivalno okolje brez neprijetnega občutka vlage ali prekomerne suhosti. Tiho delovanje: Brez pihanja in hrupa.

Če si želite izboljšati delovanje vašega prezračevalnega sistema, je sistem COLD. popolna rešitev. Prav tako učinkovito odpravlja težave s kondenzacijo in previsoko relativno vlago pri ploskovnem hlajenju, kar omogoča brezskrbno in brezhibno delovanje sistema.

Uživajte v tihem, udobnem in energetsko varčnem hlajenju brez vlage in kondenzacije! Naj bo vaš dom poleti resnična oaza udobja.

Kontaktirajte nas in pomagali vam bomo pri izbiri ter implementaciji optimalne rešitve za vaš dom ali poslovni prostor.

