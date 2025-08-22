Oven

Spori med sodelavci bodo nekaj povsem običajnega. Naj vas to ne zmoti. Sledite izpolnitvi svojih delovnih obveznosti in bodite osredotočeni predvsem na svoje delo, saj boste na koncu vi odgovarjali zanj. Fizično počutje bo zelo dobro. V sebi boste imeli dovolj energije in zagona za prihodnost tako na delovnem mestu kot na osebnem področju.

Bik

Ne belite si las zaradi odnosov. Planeti vam ne morejo biti nenehno naklonjeni. Premislite o tem, ali ste morda rekli kaj takega, s čimer bi lahko užalili sodelavca ali sorodnika. Premislek bo tu nujno potreben. Odmislite težave in se zatopite v delo. Delovne obveznosti boste opravili brez posebnih težav, prav tako boste v službi zelo dobre volje.

Dvojčka

Danes se bodo pojavili prepiri tako z družinskimi člani kot z osebami na delovnem mestu. Dan poskusite nameniti samo sebi. Na področju dela boste danes res zadovoljni. Zdelo se vam bo, da opravljate svoje delo uspešno in da v njem uživate. Pokazali boste predanost, ki je do sedaj še niste. To bodo opazili tudi nadrejeni.

Rak

Danes boste optimistični, a na novo odkrit optimizem bo lahko bil za vas prevelik zalogaj. Drugi ne bodo več želeli poslušati vaših pravljic o tem, kako je vaše življenje dobro. Kontrolirajte vaše navdušenje z visoko mero sočutja do ostalih. Že če boste malo znižali vaše navdušenje, se bodo razmerja uravnotežila.

Lev

Malo več časa posvetite partnerju in predvsem prijateljem, ki ste jih v zadnjem obdobju kar precej zapostavili. Vaše družabno življenje bo boljše kot prej, zato se veliko gibajte med različnimi ljudmi, komunicirajte in spoznavajte nove osebe. Če ste samski, še toliko bolj, saj bo to pravi način, da boste naleteli na svojo sorodno dušo.

Devica

Današnja energija se bo lahko obrnila stran od vaših želja. Prijatelj vas bo povabil k sodelovanju. Ne boste hiteli z odločitvijo, da bi odšli na svoje, čeprav se vam bo zdela ideja zelo privlačna. Ne pozabite, da niste najbolj spretni pri ocenjevanju ljudi, bodite še posebej pozorni pri izbiri poslovnega partnerja.

Tehtnica

Želeli se boste zabavati, čeprav ne boste dokončali vaših obveznosti. Te vam ne bodo preprečile, da bi vaše misli odtavale. Celo tako boste navdušeni, da si boste raje napletali načrte, kot pa da bi se zares posvetili svojim današnjim zadolžitvam. Če boste že morali nekaj opravil pustiti nedokončanih, vsaj obvestite ljudi, ki so z njimi povezani.

Škorpijon

Tisti v skladni zvezi boste preložili določene prioritete, dogovarjali se boste okrog pomembnih stvari in sprejeli določene odločitve, kar vaju bo pripeljalo v novo, bolj čvrsto fazo odnosa. Vezali vaju bodo otroci, načrtovanje skupne prihodnosti in tudi potovanje bo tisto, ki bo oživelo vajino ljubezen in zaljubljenost.

Strelec

Dan bo prinesel ugodje, čeprav se po vsej verjetnosti ne bosta mogla izogniti manjšim krizam družinskega ali poslovnega karakterja. Vse se bo zelo hitro rešilo. Vajin odnos postaja vse bolj stabilen. Malo več časa in truda vložite v medsebojno razumevanje in zvezde vam bodo lahko samo potrdile, da ste našli idealnega partnerja.

Kozorog

Zaupajte svoji intuiciji in sprejmite koristen nasvet. Ne poskušajte se predstaviti kot strokovnjak na vseh področjih. Potrpežljivo čakajte na končni izid in dobiček. Včasih ni pomemben samo govor, ampak tudi čustva. Trudite se, a vam ne uspe nadzirati čustvenih odzivov.

Vodnar

Razumevanje potreb in želja drugih bo obogatilo vaša razmerja. Vaša intuicija bo močna in verjetno boste nagonsko brali misli, občutke, potrebe in želje drugih. Prostovoljno boste posredovali vaše izkušnje, znanje in razumevanje. Zaradi tega boste bližje drugim, ki bodo delali za vas na različnih nivojih.

Ribi

Občutek imate, da nekdo ovira ali upočasnjuje vaše poslovne cilje. Iskali boste učinkovitejši način, s katerim bi lahko izboljšali svoje razpoloženje in osredotočenost na delo. Ne boste podprli zgodbe sodelavca, saj bo temeljila na ponavljanju že znanih dejstev. Nezadovoljni boste, zato prevzemite pobudo.