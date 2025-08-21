Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K.

Četrtek,
21. 8. 2025,
21.40

1 ura, 27 minut

Četrtek, 21. 8. 2025, 21.40

Millie Bobby Brown in Jake Bongiovi s posvojitvijo postala starša deklici

Millie Bobby Brown in Jake Bongiovi sta postala starša. Posvojila sta deklico.

Millie Bobby Brown in Jake Bongiovi sta postala starša. Posvojila sta deklico.

Foto: Guliverimage

Igralka Millie Bobby Brown je na družbenih omrežjih sporočila, da sta z možem Jakom Bongiovijem posvojila hčerko in postala starša.

Enaindvajsetletna zvezdnica serij Stranger Things in Enola Holmes Millie Bobby Brown je na Instagramu objavila sporočilo: "To poletje sva s posvojitvijo pozdravila najino sladko deklico." Zapisala je še, da sta z možem Jakom Bongiovijem navdušena, da se bosta v miru in zasebnosti podala v "to čudovito novo poglavje starševstva". Svoj zapis je zaključila z besedami: "In potem so bili trije. Z ljubeznijo, Millie in Jake Bongiovi." Par ni razkril imena nove družinske članice.

Novica o posvojitvi deklice prihaja dobro leto po tem, ko se je igralka poročila z Bongiovijem, 23-letnim sinom rock pevca Jona Bon Jovija, je poročal BBC.

Konec lanskega leta je Millie Bobby Brown končala snemanje zadnje sezone serije Stranger Things, ene najbolj priljubljenih serij v zgodovini Netflixa. Drama, ki je igralki pri 12 letih omogočila preboj, se bo končala z izidom pete sezone konec leta 2025.

