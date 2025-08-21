Ljudje, rojeni v teh znakih, se ne držijo obljub

Zagotovo ste že srečali človeka, ki vam je nekaj obljubil, nato pa brez sledu izginil. Astrologi pravijo, da je bil najverjetneje rojen v enem od teh treh znakov horoskopa, ki slovijo po nepredvidljivosti, kaotičnosti in nezmožnosti izpolnjevanja obljub.

Dvojčka

Dvojčki so znani po družabnosti, zgovornosti, pa tudi želji, da bi vsakomur ugodili. Prav ta nezmožnost reči "ne" pa jih pogosto privede v situacijo, ko si naložijo več obljub, kot jih lahko izpolnijo. Obljubljajo zlahka, z navdušenjem in celo z iskrenostjo, toda takoj, ko naletijo na kaj bolj zanimivega ali izzivalnega, pozabijo na to, kar so vam rekli.

Ribi

Ribe pogosto obljubljajo, ker želijo pomagati, vam biti v podporo in vse urediti tako, da se boste počutili dobro. Ko pa pride čas, da obljubo izpolnijo, resničnost postane prezahtevna zanje. Ko gre za konkretne obveznosti, so povsem nezanesljive, začnejo se izmikati in potihoma upajo, da boste pozabili, kaj so vam obljubile.

Strelec

Optimistični in pustolovski strelci pogosto obljubijo vse in še več, ob čemer so iskreno prepričani, da bodo vse to tudi izpolnili. Meja med njihovo vizijo in resničnostjo pa je pogosto zabrisana. Ko obveznosti začnejo ovirati njihovo svobodo, se hitro poberejo stran, zato nikar ne računajte nanje, če gre za kaj, kar terja doslednost in odgovornost.

Vodnar

Vodnarji so radi izvirni in drugačni ter sledijo le lastnemu ritmu. Konvencionalne obljube vidijo kot naporne in nepotrebne omejitve, saj jih njihova ustvarjalnost in individualizem vlečeta v različne smeri. Kar so včeraj obljubili, se jim že danes ne zdi več pomembno ali zanimivo. Čeprav imajo dobre namere, se dogovorov ne znajo držati.