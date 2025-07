Spletna stran Dalmatinski portal poroča, da legendarni alpinist, snemalec in dolgoletni vodja splitske Gorsko-reševalne službe, 74-letni Stipe Božić, v splitski bolnici KBC okreva po možganski kapi.

Po poročanju Dalmatinskega portala okrevanje priljubljenega hrvaškega alpinista, snemalca in gorskega reševalca Stipeta Božića poteka dobro. Možganska kap ni poškodovala vitalnih funkcij ali odvzela govora. Kritičnih 24 ur, obdobje, značilno za srčne infarkte in kapi, je mimo, zato lahko upa na najboljše. Dalmatinski portal poroča, da naj bi 74-letni Splitčan že kmalu zapustil bolnico.

Stipe Božić, letnik 1951, je mednarodno priznani alpinist hrvaškega rodu, ki je s fotoaparatom in kamero ovekovečil večino zgodovinskih mejnikov v Himalaji. Za njim je nešteto alpinističnih odprav, med drugim se je povzpel na tri najvišje gore sveta: na Mount Everestu je stal dvakrat, splezal je tudi na K2 in Kančendzengo. Vse v družbi slovenskih alpinistov, s katerimi je nerazdružljiv že več kot 40 let, odkar je leta 1972 v Bovcu z Vikijem Grošljem služil vojaški rok.

Prepričan je, da gore ne osvojiš, le povzpneš se nanjo in da je alpinizem po eno strani nesmiselno početje, po drugi pa pomeni premikanje meja človeške zmogljivosti.

Stipe Božić je oče treh otrok. Ima dve hčerki, najstarejši sin iz prvega zakona pa je pred leti umrl v tragični prometni nesreči.

Leta 2021 smo ga gostili tudi na straneh Sportala: