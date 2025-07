Ladja z rakotvornim tovorom pred Splitom: Zakaj je to nevarno?

Že od jutranjih ur v Splitu potekajo protesti proti rekonstrukciji 50 let stare ladje Moby Drea v ladjedelnici Brodosplita, poroča Index.hr. Ladja, zgrajena v 70. letih prejšnjega stoletja, je v Split prišla zaradi del, med katerimi naj bi po napovedih odstranili dele pregradnih panelov z azbestom. Iz podjetja Brodosplit, ki je lastnik ladjedelnice, sporočajo, da bodo vsa dela izvedena skladno z zakonodajo in najvišjimi varnostnimi standardi. Vendar odgovornim domačini ne verjamejo.

Split te ladje noče

Družbena omrežja so v zadnjih dneh preplavili pozivi k udeležbi na protestu, saj naj bi šlo, kot trdijo organizatorji, za resno grožnjo zdravju in okolju. Organizatorka protesta Dijana Stela Limić je za medij Dalmacija danas poudarila, da so se protestniki zbrali kot glas ljudstva, "da pokažemo, da Split ni odlagališče tujega odpada. Luška kapetanija sploh ni vedela, da ta ladja prihaja, niti ni izdala dovoljenja za sidranje".

Limić je spomnila na večdesetletno težano z azbestom v splitski okolici, zlasti v Vranjicu: "Že imamo dovolj težav z azbestom, ki trajajo desetletja – to najbolje vedo prebivalci Vranjica. Od petih ljudi, ki tam umrejo, štirje umrejo zaradi azbesta."

"Delci azbesta se ne dajo uničiti ali odstraniti, razširjajo se, zato so zdaj ogroženi Split, Brač in Omiš. Turčija je to ladjo zavrnila kot nevarno, zdaj pa prihaja k nam," je dodala.

Limić je tudi izpostavila nezaupanje v oblasti: "V oblasti nimamo več zaupanja. Niso znali rešiti niti manjših količin odpadkov, zato se počutimo zelo negotove. Želimo, da se ladja obrne in vrne, od koder je prišla. Split te ladje noče."

Brodosplit: Azbest ne leti po zraku in ne ogroža zdravja

V podjetju Brodosplit poizkušajo pomiriti javnost z argumentom, da ladja ni naložena z azbestom. Lastnik od splitske ladjedelnice pričakuje, da bodo iz ladje odstranili dva centimetra debele panele, ki vsebujejo azbest. "Azbest ne leti po zraku in ne ogroža zdravja – ne prebivalcev ne delavcev. Delo bo trajalo dva meseca, paneli bodo zaviti v plastično folijo, zloženi na palete, nato pa jih bo pooblaščeno podjetje Ciak prepeljalo na neznano lokacijo," so pojasnili v podjetju.

Iz Brodosplita so tudi sporočili, da so njihovi delavci že pred dvema mesecema obiskali ladjo v Genovi, kjer so jo pregledali in se seznanili z delom.

Vodja varstva pri delu v Brodosplitu Ivica Sinovčić je za hrvaške medije razložil, da bo na odstranitvi panelov delalo 30 zaposlenih. Delavci so se za delo prijavili prostovoljno, opravili so usposabljanja in zdravniške preglede. Dodal je, da delavci ne bodo izpostavljeni zdravstvenim tveganjem, saj azbesta ne bodo rezali ali brusili, s čimer bi nastajali delci v zraku.