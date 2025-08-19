V živo: Elšnik in Zvezdaši v boju za ligo prvakov gol dobili že v prvi minuti

Kdo se bo uvrstil v elitno ligo prvakov, kjer se cedita med in mleko, nastopajoči pa zgolj za udeležbo prejmejo bogato nagrado, vredno skoraj 19 milijonov evrov? V play-offu kvalifikacij bo podeljenih še zadnjih sedem vstopnic, zanje pa se poteguje tudi nekaj Slovencev. Timi Max Elšnik, za katerega v Beogradu stiskajo pesti tudi starši, s Crveno zvezdo gosti ciprskega prvaka Apoel (21.00). Graški Sturm bo v sredo z Jonom Gorencem Stankovićem in Tomijem Horvatom gostoval na severu Norveške pri ekipi Bodo/Glimt. Za največjo poslastico play-offa bosta poskrbela Fenerbahče in Benfica, novo senzacijo pa bo iskal krvnik Olimpije Kairat, ki se bo spopadel s škotskim velikanom Celticom.

Liga prvakov, kvalifikacije (play-off, prve tekme):

Torek, 19. avgust:

V sredo zvečer je vroče v Beogradu. Stadion Rajko Mitić poka po šivih, srbski prvak Crvena zvezda skuša po poljskem prvaku Lechu nadigrati še ciprskega. Pafos bi se lahko izkazal za zelo trd oreh. Na poti do play-offa kvalifikacij je suvereno izločil kijevski Dinamo, zdaj pa želi pokvariti načrte še Srbom in prvič v klubski zgodovini zaigrati v ligi prvakov. Mladi ciprski klub, ki deluje pod vodstvom bogatih ruskih vlagateljev, pred leti pa ga je ob številnih slovenskih nogometnih legionarjih vodil tudi Luka Elsner, tako želi preprečiti Crveni zvezdi druženje z evropsko elito.

Ne bo Avstrijca, niti Brazilca

Brazilski as David Luiz je pred leti navduševal tudi v dresu londonskega Chelseaja. Foto: Reuters Slovenski reprezentant Timi Max Elšnik igra od prve minute. V Beogradu so ogromnega spoštovanja deležni njegovi starši, ki so prikolesarili iz Slovenije. Zaradi zdravstvenih težav še vedno ne bo mogel nastopiti avstrijski zvezdnik srbskih korenin Marko Arnautović.

Za Pafos nastopa Hrvat Mislav Oršić, nekdanji napadalec Celja in strelec zmagovitega zadetka za tekmo za tretje mesto na SP 2022 v Katarju. V začetku avgusta se je Pafosu pridružil tudi brazilski veteran David Luiz. Nekdanji obrambni steber Chelseaja, PSG-ja in Arsenala je pri 38 letih sklenil dveletno pogodbo s Pafosom, v Beogradu ne igral, saj ima še vedno težave zaradi poškodbe mečne mišice.

Slovenca v črno-belem na severu Norveške

Jon Gorenc Stanković se bo v sredo s Sturmom mudil na Norveškem. Foto: Guliverimage Sreda prinaša spopad med norveškim in avstrijskim prvakom. Na severu Norveške bo Bodo/Glimt na igrišču z umetno travnato podlago, na kateri so pokleknili že mnogi vrhunski evropski klubi, gostil Sturm iz Gradca. Za črno-bele nastopata tudi slovenska reprezentanta Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat, ki se jima ponuja priložnost, da še drugo sezono zapored nastopata v ligi prvakov. Bodo/Glimt, nekdanji klub Nina Žuglja, je v prejšnji sezoni navduševal v evropski ligi, kjer se je uvrstil v polfinale. Zdaj želi storiti korak naprej še v ligi prvakov.

Krvnik Olimpije Kairat je v tej evropski sezoni izločil že prvake Slovenije, Finske in Slovaške. Po Bajrićevem Slovanu želi klub iz Kazahstana pokvariti načrte še nekdanjemu evropskemu prvaku Celticu, pod posebnim drobnogledom otoške javnosti pa bo 17-letni Dastan Satpajev, ki bo prihodnje leto nadaljeval nogometno pot pri Chelseaju.

Za poslastico play-offa bo poskrbel spopad Fenerbahčeja in Benfice. Portugalski strateg Jose Mourinho bo tako moral, če bo želel turški klub prvič v svoji trenerski karieri popeljati med elito, izločiti rojake iz Lizbone. Eden izmed velikanov se bo tako primoran posloviti od najmočnejšega tekmovanja. Poraženca čaka tolažilna nagrada, nastop v ligaškem delu evropske lige.

Liga prvakov, kvalifikacije (play-off, prve tekme):

Torek, 19. avgust:

Sreda, 20. avgust:

V ligaški del lige prvakov je neposredno že uvrščenih 29 klubov:



Ajax (Niz), Arsenal (Ang), Atalanta (Ita), Athletic Bilbao (Špa), Atletico Madrid (Špa), Barcelona (Špa), Bayern Műnchen (Nem), Bayer Leverkusen (Nem), Borussia Dortmund (Nem), Chelsea (Ang), Eintracht Frankfurt (Nem), Galatasaray (Tur), Inter Milano (Ita), Juventus (Ita), Liverpool (Ang), Manchester City (Ang), Marseille (Fra), Monaco (Fra), Napoli (Ita), Newcastle (Ang), Olympiakos (Grč), PSG (Fra), PSV Eindhoven (Niz), Real Madrid (Špa), Slavia Praga (Češ), Sporting Lizbona (Por), Tottenham (Ang), Union St. Gilloise (Bel) in Villarreal (Špa).