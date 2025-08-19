Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

slovenska ženska košarkarska reprezentanca EuroBasket

Torek, 19. 8. 2025, 21.00

35 minut

EuroBasket U16, ženske

Slovenske košarkarice v četrtfinalu EP do 16 let

slovenska ženska košarkarska reprezentanca U16 | Mlade slovenske košarkarice so se uvrstile v četrtfinale EP. | Foto Fiba Europe

Mlade slovenske košarkarice so se uvrstile v četrtfinale EP.

Foto: Fiba Europe

Slovenska košarkarska reprezentanca deklet do 16 let se je v osmini finala evropskega prvenstva v Romuniji pomerila s Finsko in dosegla prepričljivo zmago z 68:53 ter si zagotovila mesto v četrtfinalu. V tem se bo v sredo pomerila z zmagovalkami obračuna Srbija – Izrael.

Mlade Slovenke so skupinski del prvenstva zaključile z dvema zmagama in enim porazom, kar jim je prineslo drugo mesto v skupini A. Tako so se v osmini finala pomerile s tretjeuvrščenimi Finkami iz skupine B.

Slovenija : Finska 68:53

Kržišnik 18 (5 skokov), Požin 12, Jerković 11, Lorbek 8 (8 skokov), Mali 6 (5 skokov), Kisovec 4, Gobec 4 (6 skokov), Ferjančič 3 (9 skokov), Josipović 2, Bukovec, Fritz, Bernot.

Dekleta so v prvi četrtini odigrala precej izenačeno igro, ta se je končala s točko razlike v korist finske reprezentance. Nato so Slovenke zaigrale odločneje, prevzele pobudo in si do polčasa priigrale 13 točk prednosti. V tretji četrtini so se jim Finke nekoliko približale ter ta del dobile z delnim izidom 16:14, a to ni bilo dovolj za preobrat. V zadnji četrtini so Slovenke ponovno narekovale potek igre, utrdile svoje vodstvo in se na koncu zasluženo veselile zmage z 68:53.

Hana Jerković je k zmagi prispevala 11 točk. | Foto: Fiba Europe Hana Jerković je k zmagi prispevala 11 točk. Foto: Fiba Europe

Strelsko je bila med Slovenkami najnatančnejša Ema Kržišnik, ki je dosegla 18 točk. Z 12 ji je sledila Ota Požin, z 11 pa Hana Jerković.

Slovenke naslednja tekma čaka 20. avgusta, ko se bodo v četrtfinalu pomerile z zmagovalkami tekme med Srbijo in Izraelom.

slovenska ženska košarkarska reprezentanca EuroBasket
