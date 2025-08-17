Mlade košarkarice v osmini finala s Finsko

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca do 16 let je skupinski del evropskega prvenstva v Romuniji končala s porazom poti Španiji s 30:61. Slovenke se bodo v osmini finala v torek pomerile s Finsko.

Slovenke so na prvih dveh tekmah evropskega prvenstva do 16 let premagale Latvijo s 70:69 in Veliko Britanijo s 60:55. Na tretji tekmi so se pomerile s Špankami in doživele prvi poraz.

V prvi četrtini so Slovenke zaostajale z desetimi točkami razlike, ki je pozneje še naraščala in ob koncu je Slovenija klonila s 30:61. Špankam se je najbolj približala v tretji četrtini, ki se je končala z delnim izidom 11:15.

Za Slovenke je sedem točk zbrala Hana Jerković, so sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije.

V osmini finala jih v torek ob 17. uri čaka Finska.

Preberite še: