Nedelja, 17. 8. 2025, 22.26
57 minut
EuroBasket U16, ženske
Mlade košarkarice v osmini finala s Finsko
Slovenska ženska košarkarska reprezentanca do 16 let je skupinski del evropskega prvenstva v Romuniji končala s porazom poti Španiji s 30:61. Slovenke se bodo v osmini finala v torek pomerile s Finsko.
Slovenke so na prvih dveh tekmah evropskega prvenstva do 16 let premagale Latvijo s 70:69 in Veliko Britanijo s 60:55. Na tretji tekmi so se pomerile s Špankami in doživele prvi poraz.
V prvi četrtini so Slovenke zaostajale z desetimi točkami razlike, ki je pozneje še naraščala in ob koncu je Slovenija klonila s 30:61. Špankam se je najbolj približala v tretji četrtini, ki se je končala z delnim izidom 11:15.
Za Slovenke je sedem točk zbrala Hana Jerković, so sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije.
V osmini finala jih v torek ob 17. uri čaka Finska.