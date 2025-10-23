Od teorije do prakse: Jesenska bančna šola OTP banke povezuje znanje in izkušnje

Za uspešno kariero danes ni dovolj le formalna izobrazba. Pri delodajalcih vse bolj štejejo tudi praktične izkušnje in razumevanje realnega delovnega okolja. Prav to je bil namen Jesenske bančne šole OTP banke, ki je med 7. in 16. oktobrom potekala v sodelovanju s Kariernim centrom Ekonomske fakultete v Ljubljani.

Strokovnjaki OTP banke so z udeleženci delili svoje znanje Foto: OTP banka

Dogodek je študentkam in študentom ponudil priložnost, da se poglobijo v svet bančništva – od teorije do prakse. Tema letošnje šole je bila Bančni produkti in tveganja – od teorije do prakse, udeleženci pa so se skozi predavanja, delavnice in skupinsko delo spoznali z bančnim sektorjem ter pridobili dragocena znanja s področja razvoja produktov in obvladovanja tveganj.

Sodelovalo je 33 študentov z različnih fakultet: Ekonomske fakultete UL, Fakultete za matematiko in fiziko UL, Fakultete za računalništvo in informatiko UL, Fakultete za elektrotehniko UL, Ekonomsko-poslovne fakultete UM ter Višje strokovne šole Academia Maribor. V skupinah so ob pomoči mentorjev iz OTP banke oblikovali nov bančni produkt, pripravili poslovni primer in analizo tveganj, s katerimi bi se banka soočila ob njegovi uvedbi.

Svoje znanje so z udeleženci delili strokovnjaki OTP banke – direktor Sektorja strateškega upravljanja tveganj OTP banke Davorin Okorn, specialist na področju razvoja modelov Andraž Pirnovar in vodja Oddelka produktnega vodenja za kredite Mihela Škrabl, na zaključni prireditvi pa je dogodek z bančnim kvizom popestril predsednik uprave András Hámori, medtem ko je o zaposlitvenih priložnostih spregovoril član uprave, odgovoren za upravljanje tveganj, Miha Kristl.

Strokovna komisija je izmed šestih skupin izbrala najboljšo zaključno nalogo – Smart Invest, rešitev za pametno upravljanje denarja za mlade, ki je ekipi prinesla tudi denarno nagrado v višini tisoč evrov. A kot poudarjajo v OTP banki, je še pomembnejša izkušnja: sodelovanje z bančnimi strokovnjaki, pridobivanje praktičnih znanj in soustvarjanje prihodnosti bančništva.

Zmagovalna ekipa je prejela denarno nagrado. Foto: OTP banka

Zaposlitev v OTP banki je več kot služba

OTP banka je ena izmed najhitreje rastočih finančnih ustanov v Sloveniji, saj zaposluje več kot 2.100 ljudi in je z več kot 900 bančnimi točkami po vsej državi tudi najbolj dostopna banka v Sloveniji. Zaposlenim ponuja stabilno zaposlitev, možnost kariernega razvoja, izobraževanja, mentorstvo in še mnogo več.

Za mnoge študente je bila to prva izkušnja z bančnim poslovnim okoljem, ki jim je odprla vrata v razumevanje kompleksnosti bančnega sektorja. Jesenska bančna šola je dokaz, da je prihodnost bančništva v dobrih rokah – v rokah mladih, radovednih in motiviranih posameznikov.

OTP banka – tukaj smo za mlade.