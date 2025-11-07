OTP v Sloveniji v devetmesečju z 219 milijoni evrov čistega dobička

OTP Skupina Slovenija je v prvih devetih mesecih leta dosegla čisti dobiček v višini 219 milijonov evrov, od tega OTP banka 214 milijonov evrov. K temu so najbolj pripomogli čisti obrestni prihodki in čiste odpravnine, ki so na ravni skupine znašali 436,4 milijona evrov, so danes sporočili iz banke.

Kljub trendu zniževanja tržnih obrestnih mer, na katere je vplivala monetarna politika Evropske centralne banke, je OTP Skupina Slovenija ohranila neto obrestno maržo v višini 3,01 odstotka. Učinkovito obvladovanje stroškov ter nizki odhodki iz naslova rezervacij in oslabitev so dodatno okrepili dobičkonosnost skupine, so navedli.

Konec septembra 2025 je bilančna vsota OTP Skupine Slovenija znašala 15,1 milijarde evrov. Portfelj kreditov strankam, ki niso banke, je znašal 7,4 milijarde evrov, kar je šest več kot konec leta 2024. Na strani obveznosti so depoziti strank, ki niso banke, ostali glavni vir financiranja in so konec septembra znašali 12,1 milijarde evrov.

Trdni temelji za poslovanje

V devetih mesecih je donosnost kapitala (ROE) skupine znašala 15,9 odstotka, banke pa 15,6 odstotka. Visoka likvidnost in trdna kapitalska osnova še naprej zagotavljata stabilno poslovanje skupine, so zapisali.

Močna kapitalska osnova skupine v višini 1,9 milijarde evrov po njihovih navedbah zagotavlja trdne temelje za poslovanje. Skupina ohranja kapitalske in likvidnostne količnike precej nad regulativnimi in interno določenimi zahtevami, s količnikom skupnega kapitala v višini 20,9 odstotka in količnikom likvidnostnega kritja v višini 382 odstotkov.

"Naši odlični rezultati potrjujejo, da smo na pravi poti. Gradimo bančništvo, ki je preprosto, učinkovito in zanesljivo," je dejal predsednik uprave OTP banke Andras Hamori. "Digitalizacija, osebni stiki, odločanje na podlagi podatkov in operativna odličnost so jedro naše strategije, ki zagotavlja dolgoročni uspeh," je dodal.