Orbanu bo pri "zgodovinski nameri" pomagal nam dobro znani bankir

Madžarski premier Viktor Orbán, ki je javnost dražil z napovedjo, da bo sporočil "posebno novico, o kateri se bo govorilo po vsej državi", je razkril, da bodo s pomočjo največje madžarske banke OTP obnovili in delno rekonstruirali kraljevo palačo Gödöllőu, ki jo na Madžarskem radi primerjajo z Versajsko palačo. Pri projektu bo Orbanu pomagal izvršni direktor OTP banke Sándor Csányi, ki ga dobro poznamo tudi v Sloveniji, kjer ta banka po prevzemu NKBM gradi več kot 300 milijonov evrov vreden projekt Emonika v Ljubljani.

Projekt prenove palače Gödöllőu je ocenjen na 40 milijard forintov (102 milijona evrov), pri čemer naj bi ga financirali iz dveh virov: polovico bo prispevala država, drugo polovico pa banka OTP. Madžarska vlada je sporočila, da gre za največjo naložbo v kulturno dediščino v zadnjih letih.

Sodi med največje baročne palače v Evropi

Ob najavi prenove palače Gödöllő še niso razkrili, kdaj bi se lahko ta začela. Foto: Guliverimage Kraljeva palača Gödöllő, znana tudi kot palača Grassalkovich, ima pomembno mesto v madžarski nacionalni identiteti. Nekoč priljubljena rezidenca kraljice Elizabete – na Madžarskem znane kot Sisi – se uvršča med največje baročne palače v Evropi.

Čeprav je bila od devetdesetih let prejšnjega stoletja delno obnovljena, so veliki deli še vedno nedostopni, saj je stavba zaradi dotrajanosti v statično slabem stanju.

Madžarski odgovor na Versajsko palačo

Madžarski prvovladni mediji pišejo, da Orbánova napoved kaže na namero, da država palačo ne le obnovi, temveč jo oživi kot vodilni element madžarske kulture in turizma. "Kraljeva palača v Gödöllőu je madžarski odgovor na Versailles," je v kratkem nagovoru dejal madržarski premier Viktor Orbán, ki je projekt označil za domoljubnega in strateškega.

"Narod, ki spoštuje svojo preteklost, gradi zaupanje v svojo prihodnost," je izjavil in poudaril, da takšne obnove "niso strošek, temveč naložba v nacionalni duh". Z vključitvijo OTP Bank, največje madžarske finančne institucije, pobuda poudarja tudi poglabljanje vzorca sodelovanja med državo in podjetji pri nacionalno pomembnih projektih, so poudarili v madžarski vladi.

Kompleks bi lahko uporabljali tudi v protokolarne namene

Izvršni direktor OTP banke Sándor Csányi, ki ga dobro poznamo tudi v Sloveniji, je projekt je označil za "dolžnost do dediščine", ki bo pomembno prispeval k ohranjanju madžarske kulturne identitete.

Čeprav natančnih časovnih in arhitekturnih načrtov še niso razkrili, naj bi po prvih informacijah kompleks celovito nadgradili, vključno z novimi muzejskimi prostori, javnimi dvoranami in prostori za morebitno uporabo v protokolarne namene.