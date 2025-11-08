Trump Madžarsko izvzel iz sankcij zaradi kupovanja ruske nafte

Ameriški predsednik Donald Trump je v petek po srečanju s premierjem Viktorjem Orbanom v Beli hiši Madžarsko za leto dni izvzel iz sankcij zaradi kupovanja ruske nafte. Orban je medtem obljubil, da bo Madžarska od ZDA med drugim kupila utekočinjeni zemeljski plin za 600 milijonov dolarjev, so poročali ameriški mediji.

Trump in Orban sta se v petek pogovarjala pred novinarji in sprejela nekaj vprašanj. Trump je Orbana označil za velikega voditelja in EU pozval, naj mu izkaže več spoštovanja. Dejal je tudi, da razmišlja o izvzetju Madžarske iz sankcij, ki jih je uvedel potem, ko je bil razočaran nad mirovnimi prizadevanji ruskega kolega Vladimirja Putina.

"ZDA so Madžarski odobrile popolno in neomejeno izvzetje iz sankcij za nafto in plin. Zahvaljujemo se za to odločitev, ki zagotavlja energetsko varnost Madžarske," je na omrežju X objavil madžarski zunanji minister Peter Szijjarto.

Tudi uradnik Bele hiše je pozneje potrdil izvzetje Madžarske iz sankcij zaradi kupovanja ruske nafte in plina, a le za obdobje enega leta, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Trump in Orban sta si izrekala pohvale glede omejevanja priseljevanja v obe državi, slednji pa je vztrajal, da Ukrajina ne more premagati Rusije in da EU glede tega ni enotna. Orban je tudi vztrajal, da Madžarska nima druge izbire, kot je nakup nafte iz Rusije.

Veliki prijateljici

State Department je kasneje objavil, da so odnosi med državama pod Trumpom in Orbanom posegli v nove višave sodelovanja in dosežkov.

Voditelja sta med drugim podpisala memorandum o razumevanju glede jedrske energije. Madžarska bo od ameriškega Westinghousa kupila za 114 milijonov dolarjev goriva za jedrsko elektrarno Paks I, državi pa bosta sodelovali na področju majhnih modularnih reaktorjev in shranjevanju jedrskih odpadkov.

Madžarska bo kupila utekočinjeni zemeljski plin za 600 milijonov dolarjev, letalska družba American Airlines bo obnovila sezonske polete med Philadelphio in Budimpešto, ZDA pa Madžarski v celoti obnavljajo članstvo v programu visa waiver.

Državi sta se zavezali k tesnejšemu vojaškemu sodelovanju, Budimpešta bo od ZDA kupila za 700 milijonov dolarjev orožja in vojaške opreme, utrdila se bo akademska izmenjava in sodelovanje, Madžarska pa bo plačala milijon dolarjev za raziskave etične uporabe umetne inteligence med Katoliško univerzo Amerike in madžarsko katoliško univerzo Pazmany Peter.