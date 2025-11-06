Skupina NLB je v prvih devetih mesecih letošnjega leta ustvarila 406 milijonov evrov čistega dobička, kar je pet odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. "Skupina beleži zanesljivo in kakovostno poslovanje na vseh trgih svojega delovanja v jugovzhodni Evropi," so danes sporočili iz NLB.

Skupina NLB je v tretjem četrtletju leta dosegla rezultat po obdavčitvi v višini 131,6 milijona evrov, kar je 11 odstotkov manj kot v drugem letošnjem četrtletju. K čistemu dobičku tretjega četrtletja je po navedbah NLB prispevala zdrava rast posojil na vseh trgih in v vseh segmentih strank.

Skupna bruto posojila so se od začetka leta povečala za 11 odstotkov, k čemur so prispevali ugodnejši pogoji financiranja ter prilagajanje prodajnega modela in pristopa k upravljanju odnosov s strankami. V Sloveniji so se posojila podjetjem in državi povečala za deset odstotkov, posojila prebivalstvu pa za osem odstotkov, medtem je rast na trgih jugovzhodne Evrope znašala med 13 in 14 odstotki.

Skupni prihodki skupine višji za štiri odstotke

Skupni prihodki skupine so v prvih devetih mesecih kljub padcu obrestnih mer ostali stabilni na ravni 963 milijonov evrov. Višji so bili za štiri odstotke. Kot so navedli, se je to zgodilo predvsem zahvaljujoč nadaljnji rasti posojil in načrtnemu zmanjševanju občutljivosti obrestnih prihodkov s povečanjem dolgoročnih izpostavljenosti. Čiste opravnine so se v devetih mesecih v primerjavi z enakim obdobjem lani povečale za osem odstotkov.

V tretjem četrtletju so čisti obrestni prihodki dosegli 236,5 milijona evrov, kar predstavlja drugi najboljši rezultat v zgodovini Skupine NLB. Čisti prihodki od provizij so se v primerjavi s prejšnjim četrtletjem povečali za pet odstotkov na 87,1 milijona evrov. Čisti neobrestni prihodki so dosegli 91,7 milijona evrov v primerjavi z 92,1 milijona evrov v prejšnjem četrtletju. Skupni stroški so ostali nespremenjeni in pri 147,3 milijona evrov.

V tretjem četrtletju so oblikovali čiste oslabitve in rezervacije za kreditno tveganje v višini 16 milijonov evrov. Rezervacije so bile potrebne predvsem zaradi razvoja portfelja, vključno z novim financiranjem in poslabšanjem kreditne sposobnosti nekaterih družb, medtem ko so poplačila odpisanih terjatev in prilagoditve modelov privedli do sproščanja rezervacij.

Kakovost kreditnega portfelja ostaja visoka

Skupina je pregledala svoj portfelj in opredelila določena tveganja med družbami, ki se ukvarjajo s proizvodnjo avtomobilskih komponent, so med drugim navedli. Kakovost kreditnega portfelja vseeno ostaja visoka. Kljub rahlemu povečanju deleža slabih posojil z 1,6 odstotka konec leta 2024 na 1,7 odstotka konec septembra se je rast kakovostnejšega kreditnega portfelja skupine nadaljevala, so zapisali.

Bilančna vsota skupine je dosegla 30,39 milijarde evrov, od tega v NLB 18,58 milijarde evrov. Obseg vlog strank se je od začetka leta povečal za šest odstotkov, rast vlog pa se je nadaljevala tudi v tretjem četrtletju. Količnik skupnega kapitala je konec septembra znašal 17,9 odstotka, kar predstavlja 0,9 odstotne točke manj kot ob koncu leta 2024, medtem ko je količnik CET1 znašal 14,7 odstotka. Oba količnika sta precej nad regulativnimi zahtevami.

Na podlagi doseženih rednih prihodkov v prvih devetih mesecih so v NLB zvišali napoved celoletnih prihodkov, saj zdaj pričakujejo, da bodo presegli, ne le dosegli 1,2 milijarde evrov. Kljub različnim globalnim makroekonomskim dejavnikom, ki vplivajo na vso Evropo, Skupina NLB ostaja optimistična glede uresničitve strateških ciljev za leto 2030 in doseganja 50 milijard evrov bilančne vsote ter ene milijarde evrov čistega dobička.

"Ohranjamo pozitiven pogled na naše kratkoročno finančno poslovanje, hkrati pa se vztrajno osredotočamo na srednjeročne in dolgoročne priložnosti za rast," je poudaril predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak. Predsednik nadzornega sveta Primož Karpe je dodal, da stabilni rezultati skupine dokazujejo, da ta tudi v negotovem gospodarskem okolju še naprej uspešno obvladuje izzive ter se hkrati osredotoča na svojo digitalno preobrazbo in ambicije rasti.