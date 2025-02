Dobiček NLB Skupine tudi lani presegel pol milijarde evrov

Čisti dobiček NLB Skupine je tako predstavljal skoraj polovico vsega skupnega čistega dobička bank v Sloveniji, ki je lani dosegel nekaj manj kot 1,1 milijarde evrov. Na matično banko NLB v Sloveniji je v okviru skupine odpadlo 478,2 milijona evrov čistega dobička.

Čisti prihodki skupine so lani narasli za 14 odstotkov na nekaj nad 1,2 milijarde evrov, pri čemer so čiste obresti poskočile za 12 odstotkov na 934,2 milijona evrov, čisti neobrestni prihodki pa za 19 odstotkov na 310,6 milijona evrov.

Stroški so bili s 602,2 milijona evrov višji za 20 odstotkov, dobiček pred oslabitvami in rezervacijami pa je bil s 642,6 milijona evrov za devet odstotkov višji kot v letu 2023. To rast so v banki označili kot ugledno.

Ob 166-odstotni rasti oblikovanih oslabitev in rezervacij za kreditna tveganja, ki so dosegle 37,4 milijona evrov, pri čemer je strošek tveganja po navedbah vodstva banke ostal na razmeroma nizki ravni in zanesljivo v okviru napovedi, ter ob upoštevanju davkov je čisti dobiček s 514,6 milijona evrov za predlanskim zaostal za sedem odstotkov.

NLB s 33 milijoni evrov popoplavnega davka na bilančno vsoto

Kot eden od ukrepov za odpravo posledic poplav avgusta 2023 je bil lani uveden petletni davek na bilančno vsoto bank, ki je za leto 2024 za NLB znašal 33 milijonov evrov. Istočasno pa je na dobiček pozitivno vplivalo knjiženje odloženih terjatev za davek zaradi izgub pred desetletjem. Ta pozitivni učinek je po pojasnilih banke dosegel 61,9 milijona evrov.

Efektivna davčna stopnja je za leto 2024 za NLB Skupino znašala 13 odstotkov, za matično NLB pa sedem odstotkov. Ob upoštevanju davka od dohodkov in dodatnega davka na bilančno vsoto pa je za NLB Skupino dosegla 18 odstotkov in za banko NLB 13 odstotkov.

Rast posojil in denarnih vlog

Bruto posojila skupine so se lani povečala za 19 odstotkov oz. za skoraj 2,7 milijarde evrov na 16,7 milijarde evrov ob koncu leta. Skupni obseg denarnih vlog v skupini pa je lani narasel za sedem odstotkov oz. za 1,5 milijarde evrov na nekaj manj kot 22,2 milijarde evrov.

Zagon kreditne aktivnosti je bil v letu 2024 po navedbah banke zelo izrazit. Poleg povečanja bruto posojil zaradi prevzema lizinške družbe Summit Leasing Slovenija in njene skupine, ki je doseglo 970,4 milijona evrov, je NLB Skupina v primerjavi z 2023 dosegla 12-odstotno organsko rast kreditnega portfelja. Visoka rast je bila zabeležena tako v NLB kot v bankah iz skupine v nekdanji Jugoslaviji.

Narašča obseg stanovanjskih in potrošniških kreditov

Banka NLB je zabeležila desetodstotno rast bruto posojil posameznikom, z močnejšo dinamiko v drugi polovici leta. Odobrila je za več kot 500 milijonov evrov novih stanovanjskih in potrošniških kreditov, kar predstavlja 30-odstotno oziroma 38-odstotno povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lani. Posojila podjetjem in državi so se povečala za deset odstotkov, brez posojil odobrenih znotraj skupine novopridobljeni lizinški skupini.

Lani se je sicer po pojasnilih banke ustavil večletni trend zmanjševanja obsega slabih posojil, saj je povečanje obsega novih slabih posojil nekoliko preseglo odplačila in izterjavo obstoječih slabih terjatev. Obseg portfelja slabih posojil v skupini se je tako s 300,5 milijona evrov ob koncu leta 2023 povečal na 330,5 milijona evrov ob koncu leta 2024. To je po oceni banke še vedno zelo zmerna raven.

Največje povečanje pri depozitih, za 15 odstotkov, so medtem zabeležile denarne vloge podjetij in države v bankah v državah nekdanje Jugoslavije, kar so v NLB pripisali izboljšanemu gospodarskemu položaju v regiji, predvsem v drugi polovici leta. Poleg tega se je povečal obseg depozitov prebivalstva v vseh bančnih članicah skupine. V bankah na zahodnem Balkanu so se denarne vloge povečale za 11 odstotkov, matična NLB pa je zabeležila petodstotno rast.

Rast bilančne vsote

Obseg bilančne vsote NLB Skupine je ob koncu leta dosegel nekaj več kot 28 milijard evrov, kar predstavlja rast v višini nekaj več kot sedem odstotkov oz. za 2,1 milijarde evrov.

Skupni kapitalski količnik NLB Skupine je 31. decembra lani znašal 18,7 odstotka, kar je bilo 1,5 odstotne točke manj kot leto pred tem, medtem ko je količnik najbolj kakovostnega kapitala CET1 dosegel 15,3 odstotka oziroma 1,1 odstotne točke manj kot ob koncu leta 2023. Oba količnika sta precej nad zahtevano ravnjo, zagotavljajo v NLB.

Za letos v NLB napovedujejo stabilne čiste prihodke skupine v višini okoli 1,2 milijarde evrov, v letu 2026 pa naj bi redni prihodki presegli 1,3 milijarde evrov. Izplačilo dividend bo letos znašalo 50 odstotkov dobička iz leta 2024, v letu 2026 pa naj bi se povečalo na 50 do 60 odstotkov dobička. Lani je višina izplačanih dividend za leto 2023 dosegla 220 milijonov evrov.