Slovenke pred novim izzivom: Drugače bo kot proti ZDA #video

Slovensko žensko odbojkarsko reprezentanco ob 11. uri čaka druga tekma svetovnega prvenstva. Po petkovem debiju, na katerem so se hrabro zoperstavile Američankam in izgubile z 1:3, se bodo tokrat merile s Čehinjami. Te so za uvod nepričakovano izgubile z Argentinkami.

Slovenske odbojkarice so imele po petkovem krstu na svetovnem prvenstvu, na katerem so se v prvih treh setih enakovredno kosale s favoriziranimi Američankami, v soboto tekmovanja prost dan. Izkoristile so ga za taktično pripravo na današnji obračun s Čehinjami, ki so blestele v ligi narodov, na prvi tekmi prvenstva pa z 1:3 priznale premoč Argentinkam.

"V napadu igrajo precej prefinjeno, z bolj “umazano” odbojko, a tudi na to smo pripravljeni"

"Mislim, da je na takem tekmovanju vsaka tekma kot finale. Argentina odigrala zelo dobro in presenetila. Igro Čehinj smo analizirali, zato smo nanje pripravljeni. Češko smo preučevali že nekaj tednov, da bi videli, kje jih lahko napademo. Gre za dobro ekipo, z igralkami, ki imajo uspešne kariere in veliko izkušenj, zato bo tekma zagotovo povsem drugačna kot tista proti ZDA. Na dopoldanskem treningu bomo preizkusili še zadnje stvari, s pomočjo zadnjih video analiz se bomo osredotočili na to, kako jih moramo napasti. Še naprej moramo biti agresivni na servisu in jih poskusiti zaustaviti predvsem pri njihovih močnih točkah, torej v bloku in protinapadu. Njihove sprejemalke v napadu igrajo precej prefinjeno, z bolj “umazano” odbojko, a tudi na to smo pripravljeni," je pred dvobojem z višje postavljenimi tekmicami dejal selektor Slovenk Alessandro Orefice.

"Njihove sprejemalke v napadu igrajo precej prefinjeno, z bolj “umazano” odbojko, a tudi na to smo pripravljeni." Foto: Aleš Oblak

"Led je prebit. Na Čehinje smo se začeli pripravljati že v Ljubljani, sedaj pa je potrebno izpiliti samo še taktično pripravo. Čehinje prikazujejo kvaliteto z vseh igralskih pozicij, zato bo potrebno veliko fokusa. Smo mlada ekipa, ki ji ne zmanjka energije, sploh na pomembnih tekmah, kjer se moramo boriti do konca. Upamo, da bo to dovolj, da rezultat obrnemo v našo korist," pravi sprejemalka Lorena Lorber Fijok, prosta igralka Anja Mazej pa je dodala: "Osredotočamo se na vsako tekmo posebej, zjutraj nas čaka še zadnji del video analize. Vemo, v katerih elementih so Čehinje dobre in v čem smo močni mi. Še naprej moramo pritiskati na servisu, da jih poskusimo čim bolj oddaljiti od mreže. Če bomo držale raven igre, ki smo je sposobne, potem verjamem, da lahko tekmo tudi zmagamo."

"Proti Sloveniji prikazati nekaj posebnega, da ohranimo možnosti za uvrstitev v izločilne boje"

Slovenke imajo še vedno možnost za napredovanje v osmino finala, kar je njihova želja. Iz vsake skupine bosta napredovali prva in druga reprezentanca. Z zmago nad Čehinjami bi naredile korak k cilju. Reprezentanci sta se nazadnje srečali lani v Mariboru, na tekmi zlate evropske lige, ko so Čehinje slavile s 3:1 (-16, 20, -21, -21).

Čehinje potrebujejo zmago. Foto: Volleyball World

Če bi Slovenke premagale Čehinje, jih lahko že izločijo iz nadaljnjega tekmovanja, česar se še kako dobro zaveda češki selektor Giannis Athanasopoulos, ki po nepričakovanem porazu proti Argentini ni skrival razočaranja: "Že iz prvih petih točk se je videlo, kako nervozni in pod pritiskom smo bili. Po dobri sezoni v ligi narodov smo imeli občutek, da smo favoriti in zato smo si naložili preveč pritiska. Prvi niz smo proti Argentini sicer dobro odigrali in ga tudi uspešno zaključili, a v drugem nizu je bilo očitno, da nismo igrali sproščeno. Ko smo izgubili drugi niz, smo prenehali servirati agresivno, kar je Argentini omogočilo lažjo igro in lahko je ves čas ostala v svojem sistemu in ritmu. Včeraj za nikogar od nas ni bil dober dan. Takšne stvari se v športu dogajajo, a moramo se resetirati in proti Sloveniji prikazati nekaj posebnega, da ohranimo možnosti za uvrstitev v izločilne boje."

Tekma se bo začela ob 11. uri. Po njej bodo imele Slovenke v ponedeljek dan premora, v torek ob 11. uri pa se bodo pomerile še z Argentinkami. Te danes pomerile s prvimi favoritinjami skupine Američankami.

