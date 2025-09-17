Zaigraj hokej za Olimpijo Ljubljana!

HK Olimpija Ljubljana je že desetletja sinonim za hokej v Sloveniji. Skozi naš klub so šle generacije mladih športnikov, ki so zrasle v vrhunske hokejiste in se uveljavile tako doma kot v tujini. Posebej ponosni smo na našo hokejsko šolo , kjer otroci naredijo svoje prve korake na ledu, odkrijejo ljubezen do športa in spoznajo, kaj pomeni biti del ekipe.

Hokejska šola Olimpije ni zgolj prostor za učenje drsanja in hokejskih osnov. Je tudi prostor, kjer otroci rastejo kot osebnosti – pridobivajo samozavest, se učijo discipline in ustvarjajo prijateljstva, ki pogosto trajajo celo življenje.

Naši junaki so začeli prav tukaj

Ste vedeli, da so svoje prve hokejske izkušnje v naši hokejski šoli pridobili igralci, kot so Žiga Pance, Nik Simšič, Anže Ropret, Miha Zajc, Žiga Mehle, Tian Hebar, Gal Hebar in mnogi drugi? Danes jih gledamo v reprezentanci in v evropskih klubih, njihova pot pa se je začela prav na tivolskem ledu – tako kot se lahko začne tudi pot vašega otroka.

Foto: Domen Jančič / Hokejski klub Olimpija

Kaj ponuja hokejska šola HK Olimpija?

1. Osnove drsanja in hokeja

Otroci se na treningih naučijo osnov drsanja in postopoma usvajajo prve hokejske veščine. Korak za korakom, z veliko spodbude in zabave.

2. Suhi treningi

Poleg treningov na ledu imajo otroci vadbo tudi v telovadnici. Tam skozi igre in vaje razvijajo osnovne gibalne sposobnosti, koordinacijo, ravnotežje in vzdržljivost.

3. Izkušeni trenerji

Treninge vodijo trenerji z bogatimi izkušnjami in predvsem z veliko predanostjo delu z otroki. Njihov pristop je hkrati strokoven in prijazen – otroci se počutijo varne, motivirane in vključene. Vodja hokejske šole je Mitja Šivic, nekdanji profesionalni hokejist in dolgoletni trener, ki se s srcem posveča razvoju mladih generacij.

4. Oprema in varnost

Klub ponuja brezplačno izposojo začetnih kompletov opreme za otroke do 9. leta starosti. Poskrbimo, da se otroci na treningih počutijo varne in da lahko brez skrbi uživajo v športu.

Foto: Domen Jančič / Hokejski klub Olimpija

Kje in kdaj potekajo treningi? Hala Tivoli, Ljubljana, vsako sredo od 16:30 do 17:30 Treningi potekajo skozi celo sezono, zato se lahko priključite kadarkoli v letu.

Kaj otrok potrebuje za prvi trening?

Drsalke (možnost izposoje v Hali Tivoli)

Čelado (po možnosti z zaščito obraza)

Močnejše rokavice

Topla oblačila

Če imajo – hokejsko palico

Nudimo možnost brezplačne izposoje začetne hokejske opreme za igralce do 9. leta.

Zakaj vpisati otroka v hokejsko šolo? Razvoj telesnih sposobnosti – hokej krepi vzdržljivost, moč, hitrost in koordinacijo.

– hokej krepi vzdržljivost, moč, hitrost in koordinacijo. Timski duh in prijateljstvo – hokej je ekipni šport, kjer otroci spoznajo pomen sodelovanja, komunikacije in skupnega doseganja ciljev.

– hokej je ekipni šport, kjer otroci spoznajo pomen sodelovanja, komunikacije in skupnega doseganja ciljev. Vztrajnost in disciplina – redni treningi učijo, da se uspeh doseže s trudom in osredotočenostjo.

– redni treningi učijo, da se uspeh doseže s trudom in osredotočenostjo. Samozavest – vsak napredek na ledu, vsaka nova spretnost, prinaša občutek ponosa in lastne vrednosti.

– vsak napredek na ledu, vsaka nova spretnost, prinaša občutek ponosa in lastne vrednosti. Zabava – hokej je igra! Otroci se veselijo treningov, saj združujejo gibanje, druženje in veselje ob novih izzivih.

– hokej je igra! Otroci se veselijo treningov, saj združujejo gibanje, druženje in veselje ob novih izzivih. Zdrav življenjski slog – navade, ki jih otroci pridobijo v športu, jih spremljajo skozi celo življenje.

Del ljubljanske skupnosti

HK Olimpija ni le športni klub – smo družina, ki povezuje generacije. Naše tekme, dogodki in fan cona so prostor druženja, veselja in športnih čustev, hokejska šola pa je srce, kjer vse skupaj začne.

Foto: Domen Jančič / Hokejski klub Olimpija

Kako se vpišem? Vpis novih članov je možen kadarkoli med sezono za otroke od 4. leta dalje. Vpis v hokejsko šolo HK Olimpija Ljubljana tako ni le odlična priložnost za učenje hokeja, ampak tudi za celostni razvoj vašega otroka v spodbudnem, varnem in zabavnem okolju. Pridružite se nam in postanite del naše hokejske družine! Informacije: info@hkolimpija.si Splet: https://www.hkolimpija.si/vpis-v-hokejsko-solo/ Več: https://www.hkolimpija.si/

Naročnik oglasnega sporočila je DENIS PAPIĆ S.P.