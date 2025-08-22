Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na Tajskem odigrala zgodovinsko premierno tekmo svetovnega prvenstva in ob debiju v prvih treh setih namučila favorizirane Američanke, v četrtem pa popustila in na koncu izgubila z 1:3 (–23, 17, –22, –14). Slovenke so dokazale, da lahko igrajo tudi proti najboljšim reprezentancam sveta. Naslednja tekma jih čaka v torek ob 11. uri, ko jim bodo nasproti stale Čehinje. Te so za uvod z 1:3 izgubile proti Argentinkam. Želja Slovenk je preboj v osmino finala.

Poročilo s tekme:

Saša Planinšec po porazu z ZDA (video: Odbojkarska zveza Slovenije):

Svetovno prvenstvo, 1. dan Petek, 21. avgust

ZDA : Slovenija 3:1 (23, -17, 22, 14)



* Dvorana Korat Chatchai, gledalcev 1511, sodnici: Simonovska (Črna gora) in Grass (Brazilija).

* ZDA: Poulter 2, A. Skinner 15 (1 as), Frantti 2, Hentz, Rodriguez, M. Skinner 13 (2 asa, 1 blok), Igiede, Rettke 7 (2 bloka), Franklin 10 (1 blok), Ogbogu 8 (1 blok), Jimerson 4 (1 as), Kaahaaina-Torres, Eggleston, Samedy 1.

* Slovenija: Pavlović Mori 6 (2 asa), Godec, Lorber Fijok 7 (1 as), Sillah 20 (1 as, 1 blok), Jurič, Zatkovič 12 (1 as, 1 blok), Šiftar, Frelih, Velikonja Grbac, Milošič 13 (2 asa, 4 bloki), Mazej, Planinšec 9 (4 bloki), Banko, Halužan Sagadin.



Za slovenskimi odbojkaricami je prav poseben dan. Dočakale so krstni nastop na svetovnem prvenstvu. Na Tajskem je odbojkarice, ki jih vodi italijanski trener Alessandro Orefice, že za uvod pričakala na papirju najtežja naloga skupinskega dela. Pomerile so se s sedmo reprezentanco sveta, ZDA, ki velja za prvo favoritinjo "slovenske" skupine, se v prvih treh nizih enakovredno kosale, v četrtem pa popustile in izgubile z 1:3.

Slovenke so se v prvih treh setih enakovredno merile z Američankami. Foto: Volleyball World Slovenke so hitro pokazale, da se niso ustrašile favoriziranih tekmic, igrale so pogumno, držale stik z nasprotnicami, ob koncu seta izenačile na 22:22 in poskrbele za tesno končnico. Ta je s 25:23 pripadel aktualnim olimpijskim podprvakinjam Američankam, ki imajo od OI precej spremenjeno zasedbo. Drugi set so Oreficejeve varovanke odprle silovito, povedle s 14:6, nadzorovale potek srečanja, pritiskale s servisi, tako da nasprotnice niso našle odgovora na slovensko igro. Set so dobile s kar 25:17 in izenačile na 1:1.

Sledilo je bolj izenačeno nadaljevanje, Američanke so bile točko ali dve spredaj, vodstvo zadržale do konca in povedle z 2:1 (25:22). V četrtem setu so Slovenke popustile, prave zbranosti ni bilo več, Orefice je poskušal z menjavami, Američanke so diktirale tempo in zdrvele proti pričakovani zmagi.

V slovenski vrsti je z 20 točkami blestela naturalizirana Fatoumatta Sillah, Nika Milošič jih je dodala 13, Eva Zatković 12, kapetanka Saša Planinšec 9, Lorena Lorber Fijok 8, Eva Pavlović Mori pa 7.

Predvsem prvi trije seti dajejo veliko optimizma za nadaljevanje prvenstva, na katerem si Slovenke želijo napredovanja v osmino finala. Za tako želeno vstopnico bo treba skupinski del končati na prvem ali drugem mestu.

"Zelo sem ponosen na igralke, na člane štaba in na delo, ki smo ga opravili. Lahko smo videli, da smo konkurenčni tudi takim ekipam, kot je ZDA. Zdaj nas čakata počitek in dobra priprava na težko tekmo s Češko." Foto: Jure Banfi

Orefice: Lahko smo videli, da smo konkurenčni tudi takim ekipam, kot je ZDA

"Mislim, da smo se taktično dobro pripravili na tekmo in da so igralke prikazale odbojko, kakršno je treba igrati proti ZDA. Gre za t. i. umazano odbojko z veliko udarci od bloka v avt, z veliko varanji. Imajo namreč visoke igralke, ki so nekoliko počasnejše. Bili smo tudi zelo potrpežljivi pri tranziciji ter v bloku in obrambi. V teh elementih smo bili dobri, dobro smo tudi pritiskali s servisi. V četrtem nizu smo naredili preveč napak, a vseeno nam je ameriško podajalko uspelo držati stran od mreže. Temu se moramo še posvečati in pritiskati še naprej. Zelo sem ponosen na igralke, na člane štaba in delo, ki smo ga opravili. Lahko smo videli, da smo konkurenčni tudi takim ekipam, kot je ZDA. Zdaj nas čakata počitek in dobra priprava na težko tekmo s Češko," je po prvi tekmi v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal Orefice, še pred tem pa je v izjavi za organizatorje izpostavil, kaj se je zgodilo po dobljenem nizu: "Mislim, da smo po dobljenem nizu začutili, da bi lahko nekaj naredili, a nato po mojem mnenju izgubili nekaj fokusa, dekleta niso bila več tako osredotočena."

Planinšec: Lahko vzamemo le pozitivne stvari

"Menim, da smo danes v določenih trenutkih že prikazale igro, o kateri ves čas govorimo, da jo želimo prikazati. Začele smo z odličnim sprejemom in smo zato lahko razigravali. Žal pa so na koncu Američanke videle, da na servisu lahko naredijo več, oddaljile so nas od mreže, da nam je bilo malo težje. A iz te tekme lahko vzamemo same pozitivne stvari in se pripravimo na naslednjo tekmo," je po porazu dejala kapetanka Planinšec.

Eva Zatković po uvodni tekmi (video: OZS):

"Mislim, da smo šle v tekmo suvereno. Izgubiti nismo imele praktično ničesar. Mislim, da smo lahko vse igralke lahko zelo zadovoljne z igro, ki smo jo danes prikazale. Škoda za izgubljen prvi niz, mislim, da bi to lahko izkoristile, a danes ni absolutno ničesar mogoče obžalovati. Vesele smo lahko, da smo si izborile en niz, mislim, da je to lahko zelo dobra popotnica za nadaljnje tekme," pa je dejala Zatković.

Slovenke si želijo preboja v osmino finala. Foto: Volleyball World

Cilj je preboj v osmino finala

V slovenskem taboru so si kot cilj na prvem svetovnem prvenstvu zastavili uvrstitev v drugi del tekmovanja, torej v izločilne boje, v katerih bo nastopilo najboljših 16 reprezentanc, po dve najboljši iz vsake od osmih tekmovalnih skupin.

Na uvodni tekmi v slovenski skupini so Argentinke s 3:1 premagale Čehinje, s katerimi se bodo Slovenke pomerile v nedeljo ob 11. uri. Z Južnoameričankami se bodo Oreficejeve izbranke merile v torek ob 11. uri.

Srbkinje napadajo tretji zaporedni naslov svetovnih prvakinj. Foto: Volleyball World

Srbkinje napadajo tretji zaporedni naslov

Naslov svetovnih prvakinj bodo branile Srbkinje, ki so pred tremi leti ubranile zlato s finalno zmago nad Brazilkami, bron pa je pripadel favoritinjam tega prvenstva Italijankam, ki so premagale prve slovenske tekmice Američanke.

Nizozemska : Švedska 3:2 (-25, 11, 21, -21, 9)

Belgija : Kuba 3:0 (23, 14, 11)

Portoriko : Francija 1:3 (-22, -18, 21, -14)

Češka : Argentina 1:3 (18, -23, -17, -24)

Brazilija : Grčija 3:1 (18, 16, 16)

Italija : Slovaška 3:0 (20, 14, 15)

Tajska : Egipt 3:1 (15, -23, 15, 11)

Kdo zastopa slovenske barve?



Selektor Alessandro Orefice je v Azijo odpeljal 14 varovank: srednje blokerke Sašo Planinšec, Niko Milošič in Mirto Velikonja Grbac, podajalki Evo Pavlović Mori in Žano Ivano Halužan Sagadin, korektorici Evo Zatković in Polono Frelih, sprejemalke Loreno Lorber Fijok, Žano Godec, Fatoumatto Sillah in sprejemalko/korektorico Mijo Šiftar ter proste igralke Emi Jurič, Anjo Mazej in Katjo Banko.

