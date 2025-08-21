Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. Sp.

Četrtek,
21. 8. 2025,
14.50

Osveženo pred

4 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08

Natisni članek

Natisni članek
slovenska ženska odbojkarska reprezentanca Lorena Lorber Fijok

Četrtek, 21. 8. 2025, 14.50

4 minute

Slovenska športnica z zapeljivim poziranjem postala zvezda družbenih omrežij #video

Avtor:
R. Sp.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08

Slovenska odbojkarica Lorena Lorber Fijok je že pred začetkom svetovnega prvenstva na Tajskem postala zvezda družbenih omrežij. Na uradnem fotografiranju reprezentance je s svojo igrivostjo, sproščenostjo, zapeljivostjo in nalezljivo energijo pritegnila pozornost, videoposnetek njenega poziranja pa je hitro postal spletna uspešnica.

Na profilu Odbojkarske zveze Slovenije na Instagramu je posnetek zabeležil že več kot 140 tisoč ogledov, številni pa so navdušeno komentirali samozavest in šarm 22-letne Mariborčanke Lorene Lorbek Fijok, ki trenutno igra za nemški klub Dresdner in je nepogrešljiv del prve postave slovenske reprezentance.

Lorena je pozirala ob ritmih Plestenjakove uspešnice Soba 102 in pokazala, da se enako dobro kot na odbojkarskem igrišču znajde tudi pred objektivi.

Slovenske odbojkarice bodo svoj krstni nastop na odbojkarskem svetovnem prvenstvu doživele jutri, 22. avgusta, ko jih ob 14.30 čaka obračun z eno najmočnejših ekip na svetu, reprezentanco ZDA.

Preberite še:

slovenska ženska odbojkarska reprezentanca
Sportal Slovenke pred debijem polne pozitivnih čustev, prvi trening je za njimi #video
Thumb - Tajska, sprejem za odbojkarice
Sportal Kakšen imeniten sprejem za naše odbojkarice! #video
slovenska ženska odbojkarska reprezentanca
Sportal Slovenke na tako velikem odru še niso igrale #video
Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca
Sportal Slovenke pred potjo na SP premagale Belgijo #video

slovenska ženska odbojkarska reprezentanca Lorena Lorber Fijok
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.