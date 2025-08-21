Slovenska športnica z zapeljivim poziranjem postala zvezda družbenih omrežij #video

Slovenska odbojkarica Lorena Lorber Fijok je že pred začetkom svetovnega prvenstva na Tajskem postala zvezda družbenih omrežij. Na uradnem fotografiranju reprezentance je s svojo igrivostjo, sproščenostjo, zapeljivostjo in nalezljivo energijo pritegnila pozornost, videoposnetek njenega poziranja pa je hitro postal spletna uspešnica.

Na profilu Odbojkarske zveze Slovenije na Instagramu je posnetek zabeležil že več kot 140 tisoč ogledov, številni pa so navdušeno komentirali samozavest in šarm 22-letne Mariborčanke Lorene Lorbek Fijok, ki trenutno igra za nemški klub Dresdner in je nepogrešljiv del prve postave slovenske reprezentance.

Lorena je pozirala ob ritmih Plestenjakove uspešnice Soba 102 in pokazala, da se enako dobro kot na odbojkarskem igrišču znajde tudi pred objektivi.

Slovenske odbojkarice bodo svoj krstni nastop na odbojkarskem svetovnem prvenstvu doživele jutri, 22. avgusta, ko jih ob 14.30 čaka obračun z eno najmočnejših ekip na svetu, reprezentanco ZDA.

