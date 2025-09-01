"V tekmo smo šle z miselnostjo, da nimamo česa izgubiti, saj nihče od nas ni pričakoval zmage. To nas je še dodatno podžgalo, da res pokažemo, kar znamo. Do konca smo verjele, da lahko obrnemo. Vsak trenutek smo si želele zmage, a nam to ni uspelo, saj je bila nasproti res odlična ekipa Turčije," je po porazu slovenske ženske odbojkarske reprezentance v osmini finala svetovnega prvenstva proti Turčiji za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejala Saša Planinšec . Kapetanka je ob tem poudarila, da je ponosna na vse soigralke, in se zahvalila vsem vpletenim, ki so pomagali do velikega ženskega reprezentančnega preskoka.

Saša Planinšec po koncu svetovnega prvenstva (video: Odbojkarska zveza Slovenije):

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v osmini finala svetovnega prvenstva v Bangkoku drago prodala kožo proti aktualnim evropskim prvakinjami Turkinjam.

Varovanke italijanskega stratega Alessandra Oreficeja so favoriziranim tekmicam v prvem in tretjem nizu povzročile ogromno težav, imele več zaključnih žog za osvojitev niza, a so nasprotnice na čelu z naturalizirano Melisso Vargas Slovenkam preprečile, da bi jim vzele niz.

Slovenke se tako od Tajske in premiernega svetovnega prvenstva poslavljajo s 16. mestom in uresničenim ciljem - uvrstitvijo v izločilne boje. Na poti do teh so vzele niz Američankam, dva Čehinjam, Argentinke pa so za zgodovinsko zmago premagale s 3:0.

Foto: Volleyball World

"Nihče od nas ni pričakoval zmage, kar nas je še podžgalo"

Foto: Volleyball World

Milošič: Pred nami je svetla prihodnost

"Zavedale smo se, da bo ta tekma zelo težka, ampak smo si že pred njo rekli, da se nimamo česa bati, saj smo v teh mesecih tako napredovale, da lahko konkuriramo tako dobrim ekipam. To smo danes z vmesnim padcem v drugem setu tudi pokazale. Vseeno menim, da smo pokazale, da je pred nami svetla prihodnost in da igramo odbojko na visoki ravni. Žal mi je nepotrebnih napak in točk, ki smo jih po nepotrebnem izgubile, je pa bila to lekcija za naslednjič. Ponosna sem na to, kar smo prikazale. Ta poraz nas ne sme potreti," pa je po koncu svetovnega prvenstva za OZS dejala Nika Milošič.

Ocena Milošič po prvenstvu (video: OZS):



Obe srednji blokerki sta se strinjali, da je slovenska reprezentanca lahko na prikazano ponosna. "Kot ekipa smo rasle iz tekme v tekmo. Že od prvega dne proti Američankam smo dokazale, da smo prišle igrat dobro odbojko, da smo pripravljene narediti nekaj za žensko odbojkarsko reprezentanco. To smo tudi naredile. Iz vsega tega lahko vzamemo najboljše stvari. Ponosna sem, da sem del te ekipe. Hvala vsem puncam in celotnemu osebju, ker smo res naredili velik preskok. Res sem zelo zadovoljna," se je po prvenstvu vsem vpletenim zahvalila kapetanka Planinšec.