Slovenski odbojkarski reprezentant Rok Možič bo moral zaradi poškodbe kolena izpustiti vrhunec reprezentančne sezone, nastop na svetovnem prvenstvu, ki se bo 12. septembra začelo na Filipinih.

Iz Odbojkarske zveze Slovenije so sporočili, da je slovenska moška odbojkarska reprezentanca dokončno ostala brez sprejemalca Roka Možiča, ki ga pesti poškodba kolena.

Selektor Fabio Soli je že pred dnevi dal vedeti, da je možnosti za njegov nastop malo, danes pa je postal dokončno jasno, da ne bo odpotoval v Azijo, kjer bodo Slovenci najprej opravili zaključne priprave, od 13. septembra pa jih čaka svetovno prvenstvo na Filipinih.

Možič, ki je v prvem delu reprezentančne sezone igral pomembno vlogo v naši zasedbi, se je že od zaključnega turnirja elitne Lige narodov na Kitajskem soočal z bolečinami v kolenu in še vedno ni nared za nastope na najvišji ravni.

Mariborčan je do zadnjega upal, da bo slovenski vrsti lahko pomagal tudi na svetovnem prvenstvu. Foto: Proelium sports agency

Možič: Razočaran in žalosten

23-letni Mariborčan, ki se je v zadnjem mesecu posvečal terapijam in treniral po prilagojenem programu, je sicer do zadnjega upal, da bo slovenski vrsti lahko pomagal tudi na svetovnem prvenstvu.

"V takih trenutkih je res težko najti prave besede. Na žalost je vnetje v mojem kolenu še vedno prehudo, da bi bil lahko pravočasno pripravljen na takšen turnir kot je svetovno prvenstvo. Do zadnjega sem srčno upal in si želel, da bo dovolj, a so zdravniki na zadnjem pregledu dejali, da je napredek sicer viden, vendar je tveganje, žal, preveliko. Razočaran sem. Žalosten. Psihično me je trenutno stanje bolj utrudilo kot katerokoli prvenstvo. Razočaranje je toliko večje, ker sem mislil, da bo časa dovolj, a tokrat čas ni bil na moji strani. Tako zelo sem si želel in tako težko sem pričakoval svetovno prvenstvo na Filipinih. Tudi zaradi dejstva, da imajo Filipini pri meni posebno mesto v srcu. Tamkajšnji navijači me zmeraj tako toplo sprejmejo in me skozi celotno sezono spremljajo ter bodrijo. Težko je še kaj dodati. S cmokom v grlu bom reprezentanco pozdravil, ko bo odšla na prvenstvo in navijal za fante pred televizijskimi zasloni," je ob tem v izjavi za OZS dejal Možič.

Slovenska izbrana vrsta bo v Osako sicer odpotovala že danes zvečer.