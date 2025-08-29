Petek, 29. 8. 2025, 15.00
40 minut
Svetovno prvenstvo v odbojki, osmina finala
Srbkinje brez četrtfinala, Slovenke igrajo v ponedeljek
V Bangkoku so se začeli boji osmine finala svetovnega odbojkarskega prvenstva za ženske. Kot prva se je v četrtfinale uvrstila Nizozemska, ki je s 3:2 v nizih izločila branilko naslova Srbijo. Nato sledi azijski dvoboj med gostiteljicami Tajkami in Japonkami. Slovenke bodo v ponedeljek ob 15.30 izzvale evropske prvakinje Turkinje.
V soboto bodo olimpijske prvakinje Italijanke vlogo favoritinj poskušale upravičiti proti Nemkam, Poljakinje pa si bodo napredovanje poskušale izboriti proti Belgijkam.
Nedeljski del se bo začel z bojem Kitajk in Francozinj, končal pa s tekmo med Brazilijo in Dominkansko republiko.
Na uvodni ponedeljkovi tekmi Američanke čaka tekma s Kanado, Slovenke pa se bodo ob 15.30 zoperstavile favoriziranim Turkinjami.
Četrtfinale bo 3. in 4. septembra, polfinale 6. septembra, tekmi za odličja pa 7. septembra.
Svetovno prvenstvo, osmina finala:
Petek, 29. avgust:
Sobota, 30. avgust:
Nedelja, 31. avgust:
Ponedeljek, 1. september: