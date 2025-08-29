Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Petek,
29. 8. 2025,
15.00

odbojka SP v odbojki 2025

Petek, 29. 8. 2025, 15.00

Svetovno prvenstvo v odbojki, osmina finala

Srbkinje brez četrtfinala, Slovenke igrajo v ponedeljek

srbska odbojkarska reprezentanca | Srbkinje, ki se potegujejo za tretji zaporedni naslov svetovnih prvakinj, se za četrtfinale merijo z Nizozemsko. | Foto Volleyball World

Srbkinje, ki se potegujejo za tretji zaporedni naslov svetovnih prvakinj, se za četrtfinale merijo z Nizozemsko.

Foto: Volleyball World

V Bangkoku so se začeli boji osmine finala svetovnega odbojkarskega prvenstva za ženske. Kot prva se je v četrtfinale uvrstila Nizozemska, ki je s 3:2 v nizih izločila branilko naslova Srbijo. Nato sledi azijski dvoboj med gostiteljicami Tajkami in Japonkami. Slovenke bodo v ponedeljek ob 15.30 izzvale evropske prvakinje Turkinje.

Odbojka
Sportal Slovenke že v Bangkoku, tako visoko še niso bile #video

V soboto bodo olimpijske prvakinje Italijanke vlogo favoritinj poskušale upravičiti proti Nemkam, Poljakinje pa si bodo napredovanje poskušale izboriti proti Belgijkam.

Nedeljski del se bo začel z bojem Kitajk in Francozinj, končal pa s tekmo med Brazilijo in Dominkansko republiko.

Na uvodni ponedeljkovi tekmi Američanke čaka tekma s Kanado, Slovenke pa se bodo ob 15.30  zoperstavile favoriziranim Turkinjami.

Četrtfinale bo 3. in 4. septembra, polfinale 6. septembra, tekmi za odličja pa 7. septembra.

Svetovno prvenstvo, osmina finala:

Petek, 29. avgust:

Sobota, 30. avgust:

Nedelja, 31. avgust:

Ponedeljek, 1. september:

