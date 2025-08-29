Srbkinje brez četrtfinala, Slovenke igrajo v ponedeljek

V Bangkoku so se začeli boji osmine finala svetovnega odbojkarskega prvenstva za ženske. Kot prva se je v četrtfinale uvrstila Nizozemska, ki je s 3:2 v nizih izločila branilko naslova Srbijo. Nato sledi azijski dvoboj med gostiteljicami Tajkami in Japonkami. Slovenke bodo v ponedeljek ob 15.30 izzvale evropske prvakinje Turkinje.

V soboto bodo olimpijske prvakinje Italijanke vlogo favoritinj poskušale upravičiti proti Nemkam, Poljakinje pa si bodo napredovanje poskušale izboriti proti Belgijkam.

Nedeljski del se bo začel z bojem Kitajk in Francozinj, končal pa s tekmo med Brazilijo in Dominkansko republiko.

Na uvodni ponedeljkovi tekmi Američanke čaka tekma s Kanado, Slovenke pa se bodo ob 15.30 zoperstavile favoriziranim Turkinjami.

Četrtfinale bo 3. in 4. septembra, polfinale 6. septembra, tekmi za odličja pa 7. septembra.

Svetovno prvenstvo, osmina finala:

Petek, 29. avgust:

Sobota, 30. avgust:

Nedelja, 31. avgust:

Ponedeljek, 1. september: