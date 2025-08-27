"Turčijo dobro poznamo, imajo vrhunske igralke in zelo visoko raven igre, zato se moramo res natančno pripraviti. Videoanaliza nam bo dala odgovore, ki jih potrebujemo. Mislim, da bo ključ do uspeha naš servis. Moramo biti zelo agresivni s servisne črte in, kot vedno, potrpežljivi v dolgih izmenjavah," pred selitvijo v Bangkok, kjer se bodo slovenske odbojkarice v osmini finala svetovnega prvenstva v ponedeljek ob 15.30 pomerile z evropskimi prvakinjami Turkinjami, pravi selektor Slovenk Alessandro Orefice.

Eva Zatković o tekmicah v osmini finala (video: Odbojkarska zveza Slovenije):

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je danes opravila zadnji lažji trening na prizorišču skupinskega dela svetovnega prvenstva v kraju Nakhon Ratchasima, jutri pa se bo preselila na prizorišče izločilnih bojev v Bangkok. Slovenke, ki prvič nastopajo na svetovnem prvenstvu, so si tako želeno vstopnico za osmino finala priborile s torkovo premierno zmago na SP nad Argentino in ameriško zmago nad Češko.

Varovanke italijanskega trenerja Alessandra Oreficeja so tako v skupini D končale na drugem mestu, kar pomeni, da jim bo v boju za četrtfinale nasproti stala prvouvrščena reprezentanca skupine E. Prvo mesto si je z današnjo zmago nad Kanado pričakovano zagotovila aktualna evropska prvakinja Turčija, ki na svetovni lestvici zaseda šesto mesto in bo v paru favoritinja. Turkinje so v skupinskem delu trikrat zmagale in niso oddale niti niza.

Foto: Jure Banfi

Orefice: Servis in potrpežljivost

Turčija, ki jo vodi priznani italijanski strokovnjak Daniele Santarelli, spada med največje svetovne odbojkarske velesile. V svojih vrstah ima zvezdnice svetovnega formata, kot so Eda Erdem, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş in naturalizirana Kubanka Melissa Teresa Vargas.

"Danes bomo dokončali analizo prejšnje tekme in začeli preučevati vse taktične vidike igre proti Turčiji. Do 1. septembra imamo še nekaj časa za pripravo, zato se bomo osredotočili nanje in na to, kaj lahko mi naredimo na igrišču, da odigramo svojo najboljšo odbojko proti odlični ekipi. Turčijo dobro poznamo, imajo vrhunske igralke in zelo visoko raven igre, zato se moramo res natančno pripraviti. Videoanaliza nam bo dala odgovore, ki jih potrebujemo. Mislim, da bo ključ do uspeha naš servis. Moramo biti zelo agresivni s servisne črte in, kot vedno, potrpežljivi v dolgih izmenjavah. V vsakem položaju moramo dati vse od sebe, biti močni v obrambi in pogumni ter odločni pri napadalnih akcijah," je o pristopu do naslednje tekme za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal Orefice.

Katja Banko o tekmicah v osmini finala (video: Odbojkarska zveza Slovenije):

Zatković: Ekipa živčno navdušena za to tekmo

Slovenska korektorica Eva Zatković je izpostavila predvsem turško vsestranskost: "Nasprotnik, ki nas čaka v osmini finala, do zdaj ni presenetil. Naša celotna ekipa je nekako živčno navdušena za to tekmo. Turčija je vrhunska ekipa svetovnega ranga, s takšnimi ekipami pa se, z izjemo Amerike, še nismo spopadali in srečevali. Upam, da nam bo to prineslo dodatno motivacijo, da prikažemo najboljšo mogočo igro. Turkinje so dobre v vseh elementih igre, predvsem bomo morale biti pozorne na napade korektorice Vargas in bloke njihovih srednjih blokerk Güneş, Erdem, Kalac in Kisal. Stopničko višje lahko naredimo s servisom, saj menim, da bi jim lahko s tem povzročile težave."

"Naša celotna ekipa je nekako živčno navdušena za to tekmo." Foto: Volleyball World

Izločilni boji se bodo v tajski prestolnici začeli v petek z medsebojnimi obračuni Nizozemske in Srbije ter Japonske in Tajske. Slovenke bodo na delu v ponedeljek, tako da bodo naslednje dni lahko izkoristile za prilagajanje na novo okolje, dvorano in pripravo na nasprotnice.