Pe. M.

Sreda,
27. 8. 2025,
9.27

10 minut

Svetovno odbojkarsko prvenstvo za ženske, Tajska, 6. dan

Slovenke čakajo na odgovor o tekmicah

Pe. M.

Slovenke bodo danes izvedel, s kom se bodo srečale v osmini finala svetovnega prvenstva. Njihove tekmice bodo zmagovalke dvoboja med Turčijo in Kanado.

Slovenke bodo danes izvedel, s kom se bodo srečale v osmini finala svetovnega prvenstva. Njihove tekmice bodo zmagovalke dvoboja med Turčijo in Kanado.

Foto: Volleyball World

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca, ki si je v torek z zgodovinsko zmago nad Argentino in ameriško pomočjo zagotovila osmino finala svetovnega prvenstva, bo danes izvedela, s kom se bo merila 1. septembra v Bangkoku. Njene tekmice bodo zmagovalke medsebojnega obračuna med Turčijo in Kanado. Poraženke tega dvoboja se bodo za četrtfinale pomerile z Američankami.

Slovenke so v torek prišle do zgodovinske prve zmage na svetovnih prvenstvih, s 3:0 so odpravile Argentino, nato pa stiskale pesti za Američanke. Te so prav tako brez izgubljenega niza premagale Čehinje, kar je pomenilo, da se je slovenska izbrana vrsta uvrstila v izločilne boje. 

Ti bodo potekali med petkom in ponedeljkom v Bangkoku. Slovenke bodo igrale v ponedeljek, njihove tekmice pa bodo prvouvrščene iz skupine E. Za prvo mesto se bosta ob 11. uri pomerili Turčija in Kanada. Zmagovalka bo tekmica Slovenije, poraženka pa se bo za četrtfinale udarila z ZDA. 

"Obe ekipi sta zelo kakovostni, bomo videli, katera reprezentanca nas čaka v osmini finala, in takrat se bomo začeli nanjo pripravljati tudi taktično. Zagotovo bomo na igrišče prinesli svoj duh in poskušali zmagati," je po torkovem uspehu za OZS dejal selektor Slovenk Alessandro Orefice.

Svetovno prvenstvo, šesti dan:

Sreda, 27. avgust:

Lestvice:

Preberite še:

