"Najpomembnejša tekma te reprezentance, tudi moja, uspelo nam je odlično. Zelo sem ponosen na to ekipo, za katero verjamem, da jo čaka še lepa prihodnost. Zelo veseli bi bili selitve v Bangkok (tam bodo izločilni boji, op. a.), a v vsakem primeru je ta zmaga za nas zelo velika," je po premierni zmagi slovenske ženske odbojkarske reprezentance na svetovnih prvenstvih , po kateri Slovenke še upajo na napredovanje, dejal selektor Alessandro Orefice.

Kapetanka Saša Planinšec po zmagi (video: Odbojkarska zveza Slovenije):

Slovenski ženski odbojkarski tabor se veseli sploh prve zmage na svetovnih prvenstvih. Potem ko so Slovenke na svojem prvem mundialu najprej odščipnile niz aktualnim olimpijskim podprvakinjam Američankam, nato pa proti Čehinjam vodile z 2:0, a na koncu izgubile z 2:3, so za konec skupinskega dela brez izgubljenega niza premagale na lestvici višje postavljene Argentinke.

Slovenke so s premierno zmago ohranile možnosti za napredovanje v izločilne boje, kar so si zadali tudi kot cilj. A njihovo napredovanje je zdaj "v rokah" Američank. Te so si že zagotovile prvo mesto v skupini in napredovanje, če bodo popoldne premagale Češko, pa bodo osrečile tudi slovensko izbrano vrsto. V primeru zmage Čehinj bi napredovale te, Slovenke pa bi na tretjem mestu ostale brez tako želene vozovnice za Bangkok.

Fatoumatta Sillah je k zmagi prispevala 22 točk. Foto: Volleyball World

"Nerealno, težko je dojeti. Proti Čehinjam smo prva dva niza igrale dobro, ju dobile, nato pa nam ni uspelo zmagati. Po porazu nam je bilo težko, a rekle smo si, da moramo tekmo čim prej pozabiti. Uspešno smo se vrnile. Zelo sem vesela in ponosna na ekipo," je po zmagi nad Argentino dejala z 22 točkami najbolj učinkovita v slovenski vrsti Fatoumatta Sillah.

Ponosni Orefice

Od ponosa je žarel tudi Italijan na slovenski klopi Alessandro Orefice. "To je bila najpomembnejša tekma te reprezentance, tudi moja, uspelo nam je odlično. Zelo sem ponosen na to ekipo, za katero verjamem, da jo čaka še lepa prihodnost," se je v prvi izjavi za organizatorja smejalo 40-letnemu Italijanu.

40-letni Italijan Alessandro Orefice, ki od lani vodi slovensko reprezentanco, ni skrival ponosa. Foto: Volleyball World

Zdaj bo skupaj z varovankami in štabom nestrpno pogledoval proti rezultatu popoldanskega obračuna. "Štabu sem dejal, da bomo danes trikrat trpeli. Najprej v fitnesu na pripravah na tekmo, nato na tekmi, zatem pa še v času popoldanske tekme. Zelo veseli bi bili selitve v Bangkok (tam bodo izločilni boji, op. a.), a v vsakem primeru je ta zmaga za nas zelo velika. Skupaj z dekleti si bomo ogledali popoldansko tekmo. Upam, da se vidimo v Bangkoku."

Eva Pavlović Mori po zmagi (video: Odbojkarska zveza Slovenije):

Slovenska skupina se bo v osmini finala v Bangkoku križala s skupino E, iz katere sta si napredovanje že zagotovili Turčija in Kanada. O tem, katera bo napredovala s prvega in katera z drugega mesta, pa bosta odločili na sredini medsebojni tekmi.

Osmina finala slovenske skupine in skupine E bo v ponedeljek, 1. septembra.