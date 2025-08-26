Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pe. M.

Torek,
26. 8. 2025,
12.30

2 minuti

Svetovno prvenstvo, 5. dan

Slovenke do zgodovinske zmage, po kateri ohranjajo upe na napredovanje! #video

Pe. M.

slovenska ženska odbojkarska reprezentanca : Argentina, svetovno prvenstvo | Slovenke se veselijo sploh prve zmage na svetovnih prvenstvih. Argentinke so premagale s 3:0 in ohranile upa za napredovanje v osmino finala. | Foto Volleyball World

Slovenke se veselijo sploh prve zmage na svetovnih prvenstvih. Argentinke so premagale s 3:0 in ohranile upa za napredovanje v osmino finala.

Foto: Volleyball World

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na svojem prvem svetovnem prvenstvu v tajskem mestu Nakhon Ratchasima prišla do premierne zmage. S 3:0 (20, 22, 21) je premagala Argentino in s tem ohranila upe na napredovanje v osmino finala. Da bi Slovenke napredovale v izločilne boje, ki bodo v Bangkoku, morajo popoldan Američanke, ki so si že zagotovile napredovanje, premagati Čehinje. Če bi slavile slednje, bi napredovale one, Slovenke pa bi zasedle tretje mesto v skupini.

slovenska ženska odbojkarska reprezentanca : Argentina, svetovno prvenstvo
Sportal Italijan poka od ponosa: Tako zelo ponosen na to ekipo. Upam, da se vidimo v Bangkoku! #video
slovenska ženska odbojkarska reprezentanca : Argentina, svetovno prvenstvo
Sportal Slovenke brez izgubljenega niza do prve zmage na SP

Kapetanka Saša Planinšec po zmagi (video: Odbojkarska zveza Slovenije):

Slovenija : Argentina 3:0 (20, 22, 21)

 Dvorana Korat Chatchai, gledalcev 1300, sodnika: Cespedes (Dominikanska republika), Grass (Brazilija).
* Argentina: Rodriguez 8, Benitez, Salinas, Bertolino 7 (1 as, 1 blok), Perez, Cugno 16 (2 bloka), Bulaich Simian 5 (2 bloka), Garcia, Mayer 1, Fortuna, Bednarek, Graff 2 (1 blok), Belozo, Cabrera 3 (1 blok), Cestallani.
* Slovenija: Pavlović Mori 3 (1 as, 1 blok), Godec, Lorber Fijok 3, Sillah 22 (2 asa), Jurič, Zatkovič 11 (3 bloke), Šiftar, Frelih, Velikonja Grbac, Milošič 8 (2 bloka, 3 ase), Mazej, Planinšec 10 (3 bloke), Banko, Halužan Sagadin.
Poročilo s tekme
Izjave po zmagi

Slovenske odbojkarice na Tajskem nastopajo na svojem prvem svetovnem prvenstvu. Na uvodni tekmi so z 1:3 izgubile proti favoritinjam skupine Američankam, na drugi pa proti Čehinjam vodile z 2:0, a nato tekmicam dopustile preobrat in izgubile z 2:3.

Kljub porazoma pa varovanke Italijana Alessandra Oreficeja pred zadnjo tekmo skupinskega dela proti Argentini še niso izgubile možnosti za drugo mesto, ki kot zadnje iz skupine vodi v osmino finala.

Prvi pogoj izpolnjen, pri drugem potrebujejo zmago ZDA

Da bi napredovale, se morata uresničiti dve pogoja. Pri tem pa Slovenke niso odvisne le od sebe. Prvi pogoj so Slovenke izpolnile. Na zadnji tekmi skupinskega dela so morale Argentino premagati s 3:0 ali s 3:1, kar jim je tudi uspelo. Tokrat niso ponovile scenarija s tekme proti Čehinjam, proti katerim so vodile z 2:0, nato pa izgubile z 2:3, pač pa so zmagale brez izgubljenega niza.

Zdaj pa jim mora iti na roko še popoldanska tekma med Američankami, ki so si že zagotovile prvo mesto v skupini, in Čehinjami, ki se še borijo za drugo mesto in napredovanje. Slovenke v osmino finala pelje kakršnakoli zmaga ZDA, zmaga Češke pa bi pomenila, da so Oreficejeve varovanke ostale brez napredovanja na tretjem mestu. Slovenke so bile v praktično vseh elementih boljše od Argentink. | Foto: Volleyball World Slovenke so bile v praktično vseh elementih boljše od Argentink. Foto: Volleyball World

Argentinke so bile v dvoboju z izbrankami Oreficeja pred prvenstvom favoritinje na papirju. Toda že prvi dve tekmi obeh ekip v predtekmovalni skupini sta pokazali, da veliko razlik med ekipama ni. Slovenke so že proti Američankam in Čehinjam pokazale izvrstni predstavi. Proti Argentinkam so svojo igro še nadgradile, odlično servirale, deloval je tudi blok, tako da so prišle do gladke zmage s 3:0 (20, 22, 21).

Najučinkovitejša je bila naturalizirana Fatoumatta Sillah, ki se je ustavila pri 22 točkah, Eva Zatković jih je dodala 11, Saša Planinšec 10, Nika Milošič 8, Eva Pavlović Mori in Lorena Lorber Fijok pa tri.

slovenska ženska odbojkarska reprezentanca : Argentina, svetovno prvenstvo | Foto: Volleyball World Foto: Volleyball World

V primeru napredovanja selitev v Bangkok, osmina finala 1. septembra

Če bi se Slovenkam uspelo prebiti v osmino finala, bi se iz tajskega mesta Nakhon Ratchasima preselile v Bangkok. Slovenska skupina se bo v osmini finala srečala s skupino E, iz katere so napredovale Kanadčanke in Turkinje. O tem, kdo bo v skupini končal na prvem mestu, bodo odločale med seboj na sredini tekmi. 

Je pa že zdaj jasno, da bo osmina finala slovenske skupine in skupine E v ponedeljek, 1. septembra.

Svetovno prvenstvo, 5. dan:

Torek, 26. avgust:

Lestvice:

