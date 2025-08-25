Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pe. M.

Ponedeljek,
25. 8. 2025,
10.07

Ponedeljek, 25. 8. 2025, 10.07

34 minut

Poškodba kolena

Rok Možič: Z ekipo delamo vse, da bom pripravljen na svetovno prvenstvo

Pe. M.

Roku Možiču težave povzroča poškodba kolena. | Foto Proelium sports agency

Roku Možiču težave povzroča poškodba kolena.

Foto: Proelium sports agency

Priprave slovenskega odbojkarskega reprezentanta Roka Možiča na vrhunec sezone, svetovno prvenstvo na Filipinih, je ukrojila poškodba kolena. Sprejemalec sporoča, da z ekipo delajo vse, da bo nared za septembrsko akcijo.

Slovenska odbojkarska reprezentanca se v Ljubljani pripravlja na svetovno prvenstvo, ki se bo začelo 12. septembra na Filipinih in na katerem bo branila četrto mesto.

Selektorju Fabiu Soliju, ki je že med ligo narodov zaradi več odsotnosti nekaterih standardnih članov priložnost ponudil mlajšim, pa zdaj skrbi povzroča poškodba sprejemalca Roka Možiča, ki ima težave s kolenom.

Takšnega urnika si ni zamišljal

"Malo drugačen urnik, kot sem si ga predstavljal pred svetovnim prvenstvom. Po ligi narodov sem imel nekaj težav s kolenom, zato treniram po prilagojenem programu. Skupaj z mojo ekipo delamo vse, kar je v naši moči, da bom pripravljen na svetovno prvenstvo," je danes na družbenem omrežju zapisal 23-letnik.

Soli: Delamo vse, da bi ga imeli čim prej v ekipi

Soli je pred dnevi dejal, da se bo Možič pripravam priključil malce pozneje, ob tem pa dodal, da "se bori s poškodbo kolena. Seveda si ga želimo na SP, ampak časovnica nam ne pomaga. Imel je nekaj zdravniških pregledov in delamo vse, da bi ga imeli čim prej v ekipi. Trenutno je položaj 50 - 50. Kot sem dejal ekipi, moramo razmišljati le o tem, da na igrišču damo tisto najboljše in da ne čakamo na to, da nas bo kdo rešil."

"Delamo vse, da bi ga imeli čim prej v ekipi." | Foto: Aleš Fevžer

Konec tedna bodo poleteli v Azijo

Slovenci bodo ta teden še trenirali v domovini, konec tedna pa nato odpotovali na Japonsko, kjer bodo opravili sklepni del priprav. Od tam se bodo odpravili na prizorišče svetovnega prvenstva na Filipine.

Na prvenstvu, ki se bo začelo 12. septembra, se bodo najprej pomerili s Čilom (13. 9.), nato pa z Bolgarijo (15.) in Nemčijo (17.). Po skupinskem delu sledijo izločilni boji.

